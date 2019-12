Grémium Sněmovny má řešit vznik komise hodnotící cizí vliv na ČR

Praha - Grémium Poslanecké sněmovny by v úterý mělo řešit možnost zřízení sněmovní vyšetřovací komise, která by prověřila vliv autoritářských režimů na dění v České republice. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl místopředseda a šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Čtyři desítky poslanců vznik komise navrhly už loni v listopadu.

Opětovná diskuse o komisi vyvstala poté, co server Aktuálně.cz tento týden uvedl, že Home Credit proplatil téměř 2000 hodin práce PR agentuře C&B Reputation Management, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích zastávají čínského režimu, a naopak útočila na kritiky nedemokratického státu. Podle serveru vznikla skrytě síť, kterou najatá agentura koordinovala. Home Credit uvedl, že nikdy nenajímal ani nepoptával v Česku služby, aby prosazoval zájem jakékoli cizí země. Home Credit je úvěrovou firmou nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Michálek se domnívá, že návrh na zřízení komise bude mít poměrně širokou podporu poslanců. Chtěl by, aby se věc na plénu Sněmovny projednala ještě před Vánocemi. "Pokud zjistíte, že si to v podstatě platí nejbohatší člověk v tomto státě, který má majetek 300 miliard korun, a takovýmto způsobem dehonestuje politické oponenty nebo lidi, kteří mají jiný názor, a vměšuje se do politické soutěže pokoutnými metodami za čínské peníze, je to podle mě problém, útok na demokracii, rozhodně bychom to neměli přehlížet," řekl Michálek. Podle žebříčku Forbesu má majitel investiční skupiny PPF Kellner odhadovaný majetek v hodnotě 350 miliard. Vyjádření PPF ČTK shání.

Předseda Sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček uvedl, že neočekává, že bude mít klub ANO jednotný názor. Sám by pro vznik komise nehlasoval, nebyla by podle něj schopna něco potvrdit, vyvrátit či vyšetřit. Podobnými záležitostmi se podle něj mají zabývat spíše tajné služby.

Bezpečnostní informační služba (BIS) považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb. Loni se podle BIS v Česku zvýšila intenzita i rozsah čínských zpravodajských aktivit. Číňané cílí podle kontrarozvědky hlavně na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu.

Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v pořadu poznamenal, že je problém, že někteří ústavní činitelé zpochybňují zprávy BIS či Vojenského zpravodajství. BIS dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. Kdyby byl Štěch poslancem, pro zřízení komise by hlasoval, zodpovědnost ale podle něj mají zejména ústavní činitelé, vláda a další instituce, které mají závěry zpravodajských služeb brát vážně.

Návrh na ustavení sněmovní vyšetřovací komise "pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému" podepsali zástupci TOP 09, Pirátů, lidovců a STAN a také jednotlivci z ODS, ANO a ČSSD. Čtyři desítky signatářů jsou potřeba k tomu, aby se Sněmovna návrhem zabývala. Vytvoření komise iniciovala poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.