Gregorová: Předsednictví v EU je obří odpovědnost i příležitost

Osobně vnímám jako zásadní, aby se ČR podílela na jednání o změně hlasování v Radě EU z jednomyslného rozhodování na kvalifikovanou většinu. Současné nastavení, především v zahraničně-politických otázkách, Evropskou unii blokuje a oslabuje, nabádá europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Na čem jste už začala pracovat ve druhém funkčním období toho EP? A ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda EP, změní a proč?

Začala jsem například pracovat hned na dvou balíčcích makrofinanční asistence, konkrétně pro Ukrajinu a Moldávii. Také jsem se stala zpravodajkou (za výbor pro zahraniční věci) návrhu Evropské komise na protinátlakový nástroj (Anti-Coercion Instrument), který by měl chránit členské země EU před ekonomickým tlakem jiných zemí – jako se stalo například Litvě ve vztahu k Číně, která jí odřízla ze svých trhů. Moje agenda se příliš měnit nebude: odhlasovali jsme si prodloužení mandátu výboru pro cizí vměšování a dezinformace, i to bude stále mou prioritou.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Asi to od europoslankyně nepřekvapí, ale velký. Není to jen symbolická pozice, předsednická země má kapacity a zázemí na to, aby různá témata skutečně posouvala. Předsednická země je ta, která chodí do vyjednávání a trialogů za Radu EU. Je to obří odpovědnost i příležitost, a doufám, že ji ČR náležitě využije.

Chcete a můžete se sama zapojit do jeho agendy, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Ano, jsem vedoucí rezortního týmu Pirátů k Evropské unii, zahraničí a obraně, již jsem tedy zpracovávala naše stranické pozice k aktuální agendě předsednictví. Odpovědnost samozřejmě leží na našich ministrech, náměstcích a poslaneckém klubu. My jako europoslanci však máme cennou zkušenost a rozhodně budu k dispozici ke konzultacím všem svým kolegyním a kolegům.

Kam by mělo české předsednictví EU v ideálním případě nasměrovat?

Osobně vnímám jako zásadní, abychom se i my podíleli na jednání o změně hlasování v Radě EU z jednomyslného (tzn. jakákoli země může postup vetovat) na kvalifikovanou většinu. Současné nastavení, především v zahraničně-politických otázkách, Evropskou unii blokuje a oslabuje. Vezměme si příklad s Ukrajinou: jedna ze členských zemí EU má v této krizi ve svém čele člověka, který se s Putinem v minulosti vesele paktoval a fotil. Mluvím o Orbánovi. Tady nejde o národní zájmy, nikdo nechce Maďarsku nic vnitrostátně nařizovat. Tady jde o evropské zájmy a jejich ochranu, a komu dáváme šanci ji zablokovat.

Také si myslím, že Konference o budoucnosti Evropy a její závěry, které bude naše předsednictví implementovat, jsou zásadní nejen politicky, ale i společensky. Občané celé EU měli možnost se zapojit do tvorby politik a návrhů. Měli bychom být schopni jim doručit reálné výsledky.