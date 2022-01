Gregorová: Pokud se vrátíme do doby off-line, ztratíme kus pokroku

Pandemie covid-19 způsobila, že se Evropský parlament musel místo původně plánované agendy zabývat ekonomickou obnovu a pomocnými fondy. Na odvedenou práci, stejně jako na pružný přechod na formy bezkontaktní vzdálené komunikace, však může být pyšný, říká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová.

Práci Evropského parlamentu (EP) hodně ovlivnila v posledních dvou letech pandemie koronaviru, konstatuje pirátská europoslankyně Gregorová. “My, co jsme začínali (v roce 2019) jako noví poslanci, jsme měli na normální fungování této instituce zhruba půl roku. Teď už jsme dva roky hybridně nebo on-line, a původní agenda se posouvala. Místo, aby se řešilo něco běžného, mně například covid-19 zasáhl do rezoluce týkající Gruzie, museli jsme se zabývat ekonomickou obnovou a fondy. Je to unikátní zkušenost, ale doufám, že se nebude nikdy opakovat,” shrnuje europoslankyně.

Navzdory složité situací vidí v působení EP posun, a to jak v obsahu, tak v nových způsobech fungování. “Osobně vnímán jako největší úspěch, že se po šesti letech podařila odblokovat legislativa týkající se vývozu zboží dvojího užití, kterou jsem zpravodajovala. Naše technologie a zbraně, které se týkají nových technologií, se nebudou vyvážet do rukou diktátorů a autoritářských režimů,” konstatuje Gregorová.

Z dalších agend vyzdvihuje koordinovaný postup proti koronaviru. “Nemůžeme tvrdit, že to celé byl úspěch, obzvláště když se podíváme na to, jak to fungovalo v Česku. Přesto ale tam, kde měla EU svoje práva, tedy, že mohla zasahovat do přeshraniční spolupráce, do výměny různých zdravotních pomůcek a samozřejmě hlavně do distribuce vakcín, tam si unie vedla a vede docela dobře. Jsem ráda, že takováto smutná krize ukázala, že platí poučka, že silnější jsme tehdy, když jsme spolu.”

Ocenění si podle Gregorové zaslouží přechod na jiný, digitální režim práce. “Máme být na co pyšním, a byla bych ráda, aby se to efektivní udrželo i po pandemii. Třeba co se týče on-line hlasování ve výborech a podobně, nebo on-line schůzky, kde není nutné být osobně. Byť plénum by mělo být o osobním setkání. Pokud bychom se vrátili do předpandemické doby off-line, ztratili bychom kus pokroku. Hodně se diskutuje, jak to udělat, až bude lépe, a já jsem pro zachování on-line v co největší možné míře,” zdůrazňuje Markéta Gregorová.

Hlavní výzvy pro europarlament ve zbývajících dvou a půl letech jeho funkčního období vidí pirátská europoslankyně v green dealu a klimatických změnách. “Je to téma, jímž by se měl zabývat každý stát a celá EU až do chvíle, než to bude dořešeno. Souvisí s tím spousta dalších věcí, které je nezbytné lidem vysvětlovat, protože pokud se tak nestane, vzbudí změny v lidech odpor a nová regulace nebude být moci uvedena do praxe,” varuje členka Evropského parlamentu.