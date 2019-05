Greenpeace: Výjimka pro elektrárnu způsobí 169 předčasných úmrtí

Pardubice - Pokud by elektrárna Chvaletice získala výjimku z nových emisních limitů, způsobilo by to za deset let 169 předčasných úmrtí. Tvrdí to ekologická organizace Greenpeace na základě studie, kterou si nechala zpracovat u instituce Greenpeace Global Air Pollution Unit a dnes ji představila novinářům. Společnost Sev.en Energy, jíž elektrárna patří, takové závěry odmítá.

Elektrárna Chvaletice požádala krajský úřad o osmiletou výjimku z emisních limitů platných od roku 2021. Podle nich by do ovzduší vypouštěla příliš mnoho rtuti a oxidů dusíku. Snížit emise, aby splňovaly normy, by vyžadovalo nepřiměřeně vysoké investice, tvrdí elektrárna

Vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský dnes uvedl, že elektrárna by mohla instalovat vysoce účinnou technologii selektivní katalytické redukce, místo toho však využívá levnější a méně efektivní nekatalytické zařízení. To má dopad na vyšší emise oxidů dusíku a z nich vznikajících jemných prachových částic. Podle modelových výpočtů by kvůli tomuto znečištění mohlo zemřít více lidí. Zdravotní dopady budou mít i vyšší emise rtuti, uvádějí výpočty.

Marcel Dlask, zástupce společnosti Sev.en Energy, dnes novinářům řekl, že selektivní katalytická redukce není jedinou dostupnou technologií, jíž lze snížení emisí dosáhnout. "To, čeho dosáhneme, vůbec nemůžete vědět. Cucáte si čísla z prstu," uvedl na setkání ekologů s novináři Dlask. Podle něj elektrárna postupuje při modernizaci provozu zcela legálně.

Podle skupiny Sev.en Energy je studie prezentovaná Greenpeace nepoužitelná. "Ke zpracování studie byla použita data a metodika, které neodpovídají české legislativě, a tudíž závěry nemohou být relevantní pro rozhodování o udělení či neudělení výjimky," uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. Samotná data nezpochybňuje. Poukázala na skutečnost, že roční příspěvky elektrárny k imisní koncentraci oxidů dusíku a rtuti dosáhnou nanejvýš desetin procenta maximálních koncentrací těchto látek podle imisních limitů. Rovenský oponuje, že již tak znečištěné ovzduší nelze zatěžovat dalšími emisemi, které se kumulují z více zdrojů.

Zástupci Greenpeace také uvedli, že rozptylová studie, kterou si elektrárna nechala zpracovat pro udělení výjimky, je nedostatečná. Podle nich znečištění z elektrárny zasáhne nikoli pouze šest okresů v její blízkosti, ale celou Českou republiku i části Německa a Polska. Studie také neobsahuje emise jemného polétavého prachu a suspendovaných částic. Poukazují také na plánovanou změnu paliva elektrárny, která chce v budoucnu spalovat méně kvalitní uhlí z lomu Vršany.

Elektrárna v posledních letech podstoupila rozsáhlou modernizaci za několik miliard korun, díky tomu se emise snížily. Již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun, podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 procenta pro město Pardubice. Organizace Greenpeace je ale přesvědčena, že by bylo možné s použitím vyspělejších technologií dosáhnout výrazně lepších výsledků. Ekologové předali svou studii krajskému úřadu, který bude o udělení výjimky rozhodovat. Proti jeho rozhodnutí bude možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí.