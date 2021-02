Granerudův triumf v SP skokanů odložila diskvalifikace

Rašnov (Rumunsko) - Norský skokan na lyžích Halvor Egner Granerud po diskvalifikaci kvůli nevyhovující kombinéze přišel o výhru v dnešním závodě v Rašnově a stále nemá jistotu celkového triumfu ve Světovém poháru. Vítězství si připsal Rjoju Kobajaši z Japonska.

Čtyřiadvacetiletý Granerud původně oslavil dvanácté vítězství v sezoně a díky diskvalifikaci jediného zbývajícího konkurenta Markuse Eisenbichlera z Německa i výhru v celkovém hodnocení seriálu. Pak byl ale kvůli kombinéze sám diskvalifikován a na potvrzení životního triumfu si musí ještě počkat.

Jedná se však spíše o formalitu, protože Granerud vede průběžné pořadí o 526 bodů před Eisenbichlerem. Do konce sezony jsou potvrzené zatím jen dva závody, vedení mezinárodní lyžařské federace FIS ale stále nerozhodlo o případné náhradě za čtyři zrušené závody v Norsku.

"Kombinéza byla na bocích trochu větší. Zaskočilo mě to, ale byl jsem u toho, když to měřili a bylo to vidět, takže všechno je v pořádku," citoval Graneruda server deníku Aftenposten. Manažer norské reprezentace Clas Brede Brathen dodal, že do sobotního závodu smíšených družstev bude kombinéza opravena.

Granerudova diskvalifikace v generálce na mistrovství světa, které příští týden odstartuje v Oberstdorfu, vynesla druhé vítězství v sezoně Kobajašimu. Celkově si připsal 18. úspěch v kariéře a v počtu vítězství mezi japonskými skokany překonal Noriakiho Kasaie, se kterým se dosud o prvenství dělil.

Kobajaši zaznamenal skoky dlouhé 94 a 98,5 metru a Kamila Stocha z Polska na druhé příčce porazil o 1,6 bodu. Třetí místo obsadil Karl Geiger z Německa.

Muži: 1. R. Kobajaši (Jap.) 257,9 b. (94+98,5 m), 2. Stoch (Pol.) 256,3 (92,5+97,5), 3. Geiger (Něm.) 255,7 (94,5+96,5), 4. Kubacki 255,6 (95,5+95), 5. Žyla (oba Pol.) 253,4 (93+96), 6. Tande (Nor.) 253,3 (92,5+96,5), 7. Paschke (Něm.) 252,7 (93,5+96), 8. Fettner 249,5 (96+93), 9. Tschofenig (oba Rak.) 246,3 (93+93,5), 10. Deschwanden (Švýc.) 245,6 (94,5+92,5).

Průběžné pořadí (po 22 závodech): 1. Granerud (Nor.) 1544, 2. Eisenbichler (Něm.) 1018, 3. Stoch 944, 4. Johansson (Nor.) 774, 5. Kubacki 758, 6. Lanišek (Slovin.) 749, ...68. Polášek 4, 72. Kožíšek (oba ČR) 2.

Ženy: 1. Takanašiová (Jap.) 239,2 b. (92+99 m), 2. Opsethová (Nor.) 232,9 (90,5+97), 3. Križnarová (Slovin.) 228,6 (88+92,5), ...22. Ulrichová 188,2 (83,5+82,5), 25. Indráčková (obě ČR) 185,0 (86+79).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 16 závodů): 1. Križnarová 611, 2. Takanašiová 606, 3. Opsethová 477, ...34. Ulrichová 31, 35. Indráčková 25.