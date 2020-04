Grandi Stazioni neuspěla s žalobou za neprodloužení nájmu nádraží

Praha - Správa železnic a České dráhy nemusí platit 1,25 miliardy korun italské Grandi Stazioni za neprodloužení pronájmu hlavního nádraží v Praze. Městský soud v Praze dnes potvrdil prvoinstanční rozhodnutí a zamítl tak odvolání italské firmy. Proti rozhodnutí je už možné pouze podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Firma měla historickou budovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což však v termínu neučinila. Správa železnic, která krátce předtím převzala budovu od Českých drah, ji následně v říjnu 2016 neprodloužila kvůli nesplnění smluvních podmínek pronájem budovy.

Grandi Stazioni kvůli tomu podala na Správu železnic i České dráhy žalobu, ve které se domáhala náhrady škody za ušlý zisk ve výši 1,25 miliardy Kč. Podle advokátů společnosti byl důvodný předpoklad, že nájem bude prodloužen, protože o tom obě strany více než rok jednaly.

Nárok Grandi Stazioni na náhradu škody zamítl už loni v srpnu Obvodní soud pro Prahu 1. Podle soudu firma neprokázala, že by měla důvodný předpoklad prodloužení smlouvy. Odvolací soud dnes toto rozhodnutí potvrdil a označil za věcně správné.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží od roku 2003. Podle smlouvy měla do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl loni v říjnu odvolací soud. Vedle tohoto Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly na správu železnic. Další žaloba se týká náhrady více než 770 milionů za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Tuto žalobu bude znovu projednávat prvoinstanční soud, jeho původní rozhodnutí totiž loni v prosinci zrušil odvolací soud. Čtvrtým sporem je právě žaloba o ušlý zisk.