Los Angeles - Pětadvacetiletá americká popová zpěvačka Ariana Grandeová sesadila svou kolegyni Selenu Gomezovou z pozice nejoblíbenější ženy na instagramu. Má téměř 146,5 milionu sledujících, a nad Gomezeovou tak má už více než stotisícový náskok. Ten se přitom dál zvyšuje.

Gomezová byla delší dobu nejsledovanější slavnou osobností na instagramu, loni v říjnu ji ale překonala fotbalová superstar Cristiano Ronaldo. Čtyřiatřicetiletého útočníka turínského Juventusu nyní na sociální síti určené ke vkládání fotografií sleduje přibližně 156 milionů fanoušků.

Gomezová před půl rokem oznámila, že si na sociálních sítích dává pauzu a nové příspěvky tam přidává jen zřídka. Poslední snímek na instagram umístila v polovině února.

Grandeová je naopak na sociálních sítích velmi aktivní a naposledy je využila k propagaci svého zbrusu nového alba Thank U, Next. V březnu zahájí světové turné a 8. září by měla vystoupit i v pražské O2 areně.