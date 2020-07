Grand Prix v Brně bude letos bez diváků

Brno - Motocyklová Grand Prix v Brně bude letos v srpnu bez diváků, a to z bezpečnostních důvodů kvůli pandemii covidu-19. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Zakoupené lístky zůstanou podle ní v platnosti příští rok. Akce se na Masarykově okruhu uskuteční od 7. do 9. srpna, uspořádá ji spolek kraje a města.

Spolek má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků, letos se pojede popáté. Kvůli koronaviru se ale podařilo dojednat, že se závody MS uskuteční letos za výrazně nižší poplatek milion eur (asi 27 milionů korun) namísto původních zhruba 120 milionů korun s tím, že se pojede i příští rok s diváky za šest milionů eur (asi 162 milionů korun).

Kraj přislíbil na obě akce 60 milionů korun stejně jako město Brno. Stát by měl přispět na oba ročníky částkou 85 milionů. Představitelé spolku několik měsíců jednali s promotérem, aby nalezli řešení vhodné pro všechny strany. Výsledkem je dohoda o pořádání akce, ale bez účasti diváků.

"Naším cílem bylo vyjednat takové podmínky, které budou dávat smysl všem zainteresovaným stranám. Rozhodně jsme nechtěli ochudit fanoušky o jedinečný zážitek. Grand Prix navíc v dalších letech může být skvělým impulzem pro oživení turistického ruchu a pohostinství v celém kraji. Do konce června roku 2021 by také mělo být jasno o dlouhodobější budoucnosti závodu v letech 2022-2026," uvedl hejtman Bohumil Šimek (za ANO).

S Dornou je dohodnuto, že lístky zakoupené na letošní ročník budou platné příští rok. "Fanoušci, kteří mají vstupenky na Grand Prix 2020, navíc získají výhodu, jelikož vstupenky na Grand Prix 2021 již nebude možné pořídit za výhodnější cenu, než tomu bylo doposud," poznamenala Brindzáková.

Spolek je připravený kompenzovat nákup vstupenek těm, kteří v příštím roce na závody nedorazí. "Přestože jsme přesvědčeni, že si maximum příznivců MotoGP vstupenky na další ročník ponechá, mají fanoušci samozřejmě plné právo na vrácení peněz za vstupenky. Pokud se rozhodnou využít této možnosti, budou moci žádat prostřednictvím elektronického formuláře o vrácení vstupného, a to na stránkách gp.ticbrno.cz," informovala ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková.

Dohodu si pochvaluje i město. "Přestože jednání trvala dlouho, s výsledkem můžeme být spokojeni. Dohoda, které jsme dosáhli, zajistí, že fanoušci nepřijdou o svůj zážitek, a zároveň umožní v roce 2021 ekonomicky probudit cestovní ruch. Věrným fanouškům MotoGP v Brně patří dík za jejich trpělivost, zároveň věříme, že jich maximální počet využije možnosti ponechat si letošní vstupenky na ročník 2021," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.