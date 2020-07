Grand Prix v Brně bude letos bez diváků

Brno - Motocyklová Grand Prix v Brně bude letos v srpnu bez diváků, a to z bezpečnostních důvodů kvůli pandemii covidu-19. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Zakoupené lístky zůstanou podle ní v platnosti příští rok. Akce se na Masarykově okruhu uskuteční od 7. do 9. srpna, uspořádá ji spolek kraje a města.

Spolek má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků, letos se pojede popáté. Kvůli koronaviru se ale podařilo dojednat, že se závody MS uskuteční letos za výrazně nižší poplatek milion eur (asi 27 milionů korun) namísto původních zhruba 120 milionů korun s tím, že se pojede i příští rok s diváky za šest milionů eur (asi 162 milionů korun).

Kraj přislíbil na obě akce 60 milionů korun stejně jako město Brno. Stát by měl přispět na oba ročníky částkou 85 milionů.