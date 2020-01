Graňák rozhodl o výhře Karlových Varů

Zlín - Hokejisté Karlových Varů vyhráli ve 40. kole extraligy ve Zlíně 6:5 v prodloužení a zvládli úspěšně i třetí zápas venkovní série. Energie ve Zlíně ztratila vedení 3:1 a 5:3, ale radovala se díky brance slovenského obránce Dominika Graňáka v čase 63:07. Berani podlehli Karlovým Varům i počtvrté v sezoně.

Oba týmy v rámci akce Legenda legendám odehrály první třetinu ve speciálních dresech. Zlín s tváří Karla Rachůnka, Karlovy Vary s podobiznou Františka Potužáka.

Jako první se v utkání prosadili domácí. Po 53 sekundách si mezi kruhy najel Okál a zamířil nad vyrážečku Filipa Novotného. Hosté ale záhy vyrovnali, přesilovku využil tečovanou střelou od modré čáry Graňák.

V šesté minutě Energie skóre otočila, z hranice útočného pásma se trefil Plutnar. Vedení Západočechů ještě do přestávky navýšil Beránek a vyhnal Kašíka na střídačku. Jeho náhradník Huf si poradil s šancí osamoceného Vondráčka v oslabení.

Na začátku druhé části Berani snížili. Dufek poslal kotouč do horního růžku Novotného brány. O vyrovnání se pak postaral Sedláček, který zakončil přesně k tyči.

Karlovarští zahrozili z brejku, Kohoutův pokus zneškodnil Huf. Zlínský obrat mohl v ponechané výhodě dokonat Köhler, Okálovu střelu však tečoval mimo. Nerozhodný stav změnili v 37. minutě hosté a do odkryté klece dopravil kotouč Černoch. Ještě před koncem třetiny na něj druhou brankou v zápase navázal Beránek.

Zlín ale znovu dokázal dvoubrankovou ztrátu dotáhnout, Filipa Novotného při hře ve čtyřech během minuty překonali obránci Řezníček a Martin Novotný. Strhnout duel na stranu domácích se snažil Šlahař, možnost v závěru přesilovky však neproměnil.

O vítězi rozhodlo prodloužení. Karlovým Varům v něm bod navíc v ponechané výhodě vystřelil Graňák. Pro hostujícího zadáka šlo o druhý gól v zápase.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Karlovy Vary potvrdily dobrou formu. Rychle jsme ztratili vedení, brzdí nás fauly. Tým ale zaslouží pochvalu, že utkání nezabalil. Pro diváky to byla pěkná podívaná, dvakrát jsme smazali dvoubrankové manko. Bylo to napínavé až do konce, získaný bod se počítá."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Máme za sebou třetí nesmírně těžký venkovní zápas. Na Zlínu bylo znát, že hraje v neskutečné pohodě, jeho síla je obrovská. Snažili jsme se být aktivní, po rychle inkasované první brance jsme se dokázali vrátit do zápasu. Bylo to nahoru dolů, děkuji týmu za vybojované dva body."