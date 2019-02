Zpěvačka Lady Gaga s cenou Grammy za píseň Shallow , kterou získala v kategorii nejlepší píseň pro vizuální média. Bodovala také v kategorii nejlepší popový sólový výkon s písní Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) a nejlepší popový duet za píseň Shallow nazpívanou s Bradleym Cooperem.

Zpěvačka Lady Gaga s cenou Grammy za píseň Shallow , kterou získala v kategorii nejlepší píseň pro vizuální média. Bodovala také v kategorii nejlepší popový sólový výkon s písní Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) a nejlepší popový duet za píseň Shallow nazpívanou s Bradleym Cooperem. ČTK/AP/Matt Sayles

Los Angeles - Grammy za píseň roku získal americký rapper Childish Gambino za skladbu This Is America, kterou americká hudební akademie ocenila i v kategorii nejlepší rapový výkon spojený se zpěvem a nejlepší videoklip. Tématem písně je násilí v USA, masové používání střelných zbraní a diskriminance Afroameričanů. Zatím tři Grammy byly na dnešním galavečeru v Los Angeles vyhlášeny i pro zpěvačku Lady Gaga a pro písničkářku Brandie Carlileovou. Posmrtně ocenila hudební akademie zpěváka Chrise Cornella.

Cenu pro Cornella, který spáchal sebevraždu v roce 2017 ve věku 52 let, převzali dcera Toni a syn Christopher. Hudební akademie ocenila Cornella za nejlepší rockový výkon za píseň When Bad Does Good z alba vydaného loni. I v předchozím ročníku nejprestižnějších hudebních cen dostal Grammy v této kategorii interpret posmrtně, oceněn byl kanadský zpěvák Leonard Cohen, který zemřel v listopadu 2016.

Letošní 61. ročník cen Grammy zahájila moderátorka galavečera, zpěvačka Alicia Keysová, patnáctinásobná držitelka Grammy, která si hned na úvod přivedla na pódium i bývalou první dámu Spojených států Michelle Obamovou. Ta krátce vystoupila na pódiu se zpěvačkami Lady Gagy a Jennifer Lopezovou a herečkou Jadou Pinkettovou Smithovou a každá z nich řekla, co pro ně hudba znamená.

Nejlepším rockovým albem se stala deska From the Fires americké kapely, která si říká Greta Van Fleet a která byla nominována i v kategorii Objev roku. Cenu Grammy za nejlepší album alternativní hudby dostal od americké hudební akademie osmačtyřicetiletý zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck, který bodoval s deskou Colors.

Svou první Grammy získala pětadvacetiletá americká zpěvačka Ariana Grandeová, když zvítězila v kategorii nejlepší popové vokální album za svou čtvrtou studiovou desku Sweetener.

Dvaatřicetiletá Lady Gaga má po dnešku na kontě už devět cen Grammy. Jako spoluatorka písně Shallow z filmu Zrodila se hvězda, která je nominována i na Oscara a za niž už letos dostala Zlatý glóbus, získala dnes Lady Gaga Grammy v kategorii nejlepší píseň pro vizuální média. Bodovala také v kategorii nejlepší popový sólový výkon s písní Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) a nejlepší popový duet za píseň Shallow nazpívanou s Bradleym Cooperem.

Žijícím rekordmanem v historii těchto cen se stal pětaosmdesátiletý hudebník, producent a skladatel Quincy Jones, který letos dostal svou 28. Grammy, tentokrát za nejlepší hudební film (dokument o něm nazvaný Quincy). Nejvíce Grammy (31) dostal britský dirigent maďařského původu Georg Solti (1912-1997).

Mezi vítězi Grammy je letos opět i americký exprezident Jimmy Carter (94), který dostal už potřetí cenu v kategorii nejlepší mluvené slovo, tentokrát za audioverzi své knihy Faith — A Journey for All (Víra - Cesta pro všechny).