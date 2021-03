Grammy letos ovládly ženy, rekord pokořily Beyoncé a Swiftová

Cenu pro píseň roku si na letošním udílení amerických hudebních cen Grammy odnesla zpěvačka H.E.R. se skladbou I Can't Breathe volající po ukončení rasové diskriminace.

Los Angeles - Letošnímu udílení amerických hudebních cen Grammy dominovaly ženy, které zvítězily ve všech ostře sledovaných kategoriích. Grammy za nahrávku roku získala stejně jako loni zpěvačka Billie Eilish, letos za minimalistickou skladbu Everything I Wanted. Píseň roku připadla zpěvačce H.E.R se skladbou I Can't Breathe volající po ukončení rasové diskriminace. R&B hvězda Beyoncé na slavnostní ceremonii pokořila rekord v počtu získaných ocenění u žen; stálice Taylor Swiftová se zase vítězstvím v kategorii album roku za desku Folklor stala první ženou, která toto ocenění získala již potřetí.

Několikahodinovou slavnostní ceremonii v neděli večer místního času v Los Angeles odstartovala vystoupení zpěváků Harryho Stylese a Billie Eilish. Udílení, které bylo kvůli pandemii covidu-19 odloženo z původního lednového data, doprovázela přísná hygienická opatření. Hvězdy americké hudební scény musely dodržovat rozestupy a krýt si ústa a nos rouškami.

Beyoncé v noci na dnešek získala hned několik cen, včetně té pro nejlepší R&B skladbu za píseň Black Parade oslavující černošskou kulturu a dosáhla tak rekordního počtu 28 Grammy. Podílela se i na písni Savage, která jí a raperce Megan Thee Stallion vysloužila vítězství v kategorii nejlepší rapové skladby.

Meghan Thee Stallion si odnesla prestižní ocenění objev roku, a to jako první raperka od roku 1999, píše agentura AFP. "Nechci se rozbrečet. Všichni nominovaní v této kategorii jsou tak skvělí," komentovala raperka vítězství. "Byl to náročný rok, ale zvládli jsme to," připomněla dopady koronaviru na veřejný život raperka.

Pro třiadvacetiletou R&B zpěvačku H.E.R., pravým jménem Gabriellu Wilsonovou, je letošní vítězství již třetí cenou Grammy. Slova v názvu skladby I Can't Breathe (Nemůžu dýchat) před svou smrtí opakoval americký černoch George Floyd, který zemřel loni v květnu, když mu několik minut na krku klečel policista. Jeho úmrtí vyvolalo silnou vlnu protestů proti policejnímu násilí a rasismu v USA i jinde ve světě. H.E.R. ve videoklipu k písni připomíná tyto demonstrace, jména dalších černochů, kteří zemřeli při zásahu policie, i hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

Teprve devatenáctiletá Billie Eilish, která s vítězstvím ve všech čtyřech hlavních kategoriích opanovala udílení minulý rok, si letos podruhé za sebou odnesla cenu za nejlepší nahrávku. Při převzetí však uvedla, že by ocenění příslušelo spíš Meghan Thee Stallion za zmíněnou nahrávku Savage.

Swiftová, která díky vynucené pauze způsobené pandemií loni v létě nečekaně vydala osmé studiové album Folklore, se s dnešním třetím vítězstvím v kategorii alba roku vyrovnala takovým hudebním velikánům jako je Stevie Wonder, Frank Sinatra či Paul Simon. Jediným čtyřnásobným vítězem v této kategorii je muž ze zákulisí hudební produkce Tom Coyne, který se podílel na skladbách řady hvězd včetně Swiftové či Beyoncé.

Před samotným začátkem ceremonie bylo ohlášeno několik vítězů ve vedlejších kategoriích. Grammy si mimo jiné odnesli zpěvák Kanye West s deskou Jesus Is King v kategorii pro nejlepší křesťanské album či teprve devítiletá Blue Ivy Carterová, dcera Beyoncé a jejího manžela Jay-Z, která byla jednou z oceněných za hudební videoklip roku k písni Brown Skin Girl.

Grammy patří mezi nejvýznamnější hudební ocenění na světě. O nominacích a udílení cen rozhoduje na 13.000 členů americké hudební akademie. Ocenění se uděluje zhruba v 80 kategoriích.