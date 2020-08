GP v Brně bez diváků i Márqueze, Salač chce bodovat

Brno - Pouze s jedním českým jezdcem a bez diváků bude od pátku do neděle pokračovat v Brně mistrovství světa silničních motocyklů. Domácí barvy bude ve Velké ceně České republiky hájit pouze Filip Salač, aktuálně čtrnáctý pilot kategorie Moto3. Po dvou nedokončených závodech se pokusí vrátit na bodované pozice.

Vedle fanoušků bude na Masarykově okruhu chybět i nejlepší jezdec současnosti Marc Márquez ze Španělska, jenž uspěchal návrat po zranění a musel opět na operaci. Osminásobného světového šampiona čeká podle všeho několikatýdenní pauza a značně si zkomplikoval cestu za pátým titulem v MotoGP v řadě.

"Můžete padnout, ale musíte se postavit," vzkázal na sociálních sítích Márquez, který si 19. července při pádu v prvním závodě MotoGP v Jerezu zlomil pažní kost. Tovární tým Hondy místo něj nasadí do závodu německého testovacího jezdce Stefana Bradla.

Královská třída má za sebou v sezoně poznamenané koronavirovou krizí dva závody a oba ovládl Francouz Fabio Quartararo. "Brněnský okruh se mi líbí. Po loňském roce víme, že zde můžeme být rychlí a máme dostatečný výkon, i když to není ideální trať pro naše motorky," uvedl jezdec týmu Petronas Yamaha SRT, který vloni v Brně dojel sedmý.

"Je tady hodně velkých zatáček, ale poslední je jedna z nejlepších. Musíte do ní najíždět ve velké rychlosti," řekl Quartararo, jenž se může stát prvním jezdcem Yamahy od roku 1980, který by vyhrál úvodní tři závody sezony. Tehdy to dokázal Kenny Roberts. "Přijet do Brna s dvěma výhrami je skvělé a opět se budeme chtít dostat na pódium," dodal jedenadvacetiletý Francouz.

Dvakrát druhý byl Španěl Maverick Viňales, na stupně vítězů se vedle nich prosadili i hvězdný Ital Valentino Rossi a jeho krajan Andrea Dovizioso, který v Brně dojel loni druhý za Márquezem. Na třetí místo se bude snažit navázat Australan Jack Miller.

Jezdci kategorie Moto2 a Moto3 mají za sebou už tři závody, neboť před přerušením seriálu stihli odjet Velkou cenu Kataru. V pozicích lídrů se na start postaví Tecuja Nakašima z Japonska (Moto2) a Španěl Albert Arenas (Moto3).

Osmnáctiletý Salač se pokusí rozmnožit dosavadních osm bodů, které získal v Kataru. Po koronavirové pauze nedokončil ani jeden ze dvou závodů v Jerezu a na domácí trati se bude muset obejít bez přímé podpory fanoušků. "Určitě to bude specifické a trošičku nudné. Strašně mě mrzí, že v Brně, kde jsem se nejvíc těšil na diváky a kde mám nejvíc přátel, se to jede bez nich," řekl ČTK Salač před svým třetím startem v Brně. Při předloňském debutu byl 24., vloni závod nedokončil.

Teoreticky sice nebude na Masarykově okruhu pod takovým tlakem, ale ani to za klad nepovažuje. "Je pravda, že když tam nejsou diváci, tak nemáte stres a můžete se více soustředit na závody. Když tam ale jsou, dodá vám to větší motivaci. Jdete do závodu a tréninku s větším nadšením," podotkl Salač.

Velkou cenu zahájí páteční tréninky, o den později jsou na programu kvalifikace, hlavní závody se pojedou v neděli od 11. hodiny.

Program motocyklové Velké ceny České republiky: Pátek 7. srpna: 9:00 trénink Moto3, 9:55 trénink MotoGP, 10:55 trénink Moto2, 13:15 trénink Moto3, 14:10 trénink MotoGP, 15:10 trénink Moto2. Sobota 8. srpna: 9:00 trénink Moto3, 9:55 trénink MotoGP, 10:55 trénink Moto2, 12:35 kvalifikace 1 Moto3, 13:00 kvalifikace 2 Moto3, 13:30 trénink MotoGP, 14:10 kvalifikace 1 MotoGP, 14:35 kvalifikace 2 MotoGP, 15:10 kvalifikace 1 Moto2, 15:35 kvalifikace 2 Moto2. Neděle 9. srpna: 8:40 warm up Moto3, 9:10 warm up Moto2, 9:40 warm up MotoGP, 11:00 závod Moto3, 12:20 závod Moto2, 14:00 závod MotoGP.