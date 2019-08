GP se v Brně pojede asi i příští rok, Dorna má zájem pokračovat

Brno - Motocyklová Grand Prix v Brně se nejspíš pojede i v příštím roce. ČTK to řekly krajská radní a poslankyně Taťána Malá (ANO) a primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Jednat by se mělo i o nové pětileté smlouvě. Podle Malé všechny strany deklarovaly zájem na pokračování i v dalších letech.

Závod mistrovství světa o víkendu počtvrté uspořádal spolek kraje a města, který má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět let. Kvůli opožděným platbám na získání licence byl ale v ohrožení jak příští ročník, tak jednání o dalších letech.

Při letošních závodech se uskutečnilo jednání mezi zástupci města, kraje a Dorny, kterého se zúčastnila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Podařilo se vyjednat podmínky pro další rok. Minimálně ministerstvo a Dorna došly ke shodě v otázkách příštího ročníku. Myslím, že jsme na velmi dobré cestě k tomu, aby příští rok Velká cena v Brně byla," uvedla Malá.

Podle Vaňkové byla účast Dostálové zásadní. "Dorna si je dobře vědoma toho, že hlavní část veřejných prostředků financuje stát," poznamenala Vaňková.

Ještě nedávno přitom politici mluvili o tom, že je příští ročník v ohrožení, protože by na jeho konání bez jasné podpory státu nebyly peníze. Podpora totiž není pevně ukotvená. Dorna navíc kvůli opožděným platbám poslala pořadatelskému spolku vytýkací dopis, že pokud nebudou peníze hrazené včas, nebude po uplynutí pětileté smlouvy důvod bavit se o dalších ročnících.

Nyní to ale vypadá, že by mohla Grand Prix v Brně zůstat i v budoucnu. "Co se týká nové pětileté smlouvy, uskuteční se další jednání. Nicméně všechny strany deklarovaly jasný zájem na pokračování i v dalších letech," zdůraznila Malá.

Vaňková uvedla, že je důležité splnit podmínku v podobě zaplacení první poloviny zalistovacího poplatku před závody a druhou po závodech. Pokud se to podaří, bude možné závody v Brně zachovat.

Podle bývalého primátora Brna a nynějšího zastupitele kraje i města Petra Vokřála (ANO) se podařilo Dornu přesvědčit, že je spolek seriózním partnerem a příští ročník bude z pohledu dodržování termínů plateb lepší. "Je zájem, aby se tady jezdilo. Pro Dornu je Masarykův okruh jeden z nejlepších na světě. A pro nás je důležité, že přenos, ve kterém se mluví o Brně, sleduje kolem 600 milionů diváků po celém světě," doplnil Vokřál.

Velké ceně hrozil v Brně zánik už v minulosti. Její předešlý pořadatel Automotodrom Brno ji nechtěl pořádat kvůli její ztrátovosti. Způsobuje ji zalistovací poplatek pro Dornu za získání licence na pořádání závodů, který byl v minulosti desítky milionů a letos už se pohyboval kolem 111 milionů korun.

Politici z města a kraje se rozhodli závody zachránit. Vznikl spolek města a kraje a s Dornou uzavřel pětiletou smlouvu na pořádání Velké ceny. V posledních letech měl ale spolek finanční problémy s ohledem na to, že vždy žádal od státu vyšší podporu, než dostal.

Loni žádal 100 milionů korun a dostal 39 milionů, takže akce skončila ve ztrátě 31 milionů. Letos chtěl spolek 65 milionů. Stát nejprve schválil 39 milionů, ale kvůli hrozícímu zániku podporu nakonec navýšil na 55 milionů za podmínky, že dá více peněz i kraj a město. Jihomoravský kraj letos zvýšil oproti loňsku podporu z 20 na 27,5 milionu korun a město z deseti na 17,5 milionu korun. Na závody v minulém týdnu přišlo skoro 187 tisíc diváků.