GP Saúdské Arábie vyhrál Hamilton a vyrovnal v čele MS Verstappena

Džidda - Dramatickou Velkou cenu Saúdské Arábie vozů formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu a bodově vyrovnal v pořadí mistrovství světa svého rivala Maxe Verstappena z Red Bullu. Britský jezdec získal k osmému triumfu v sezoně i prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě a díky němu má spolu s Nizozemcem před závěrečným podnikem v Abú Zabí shodný počet 369,5 bodu. Třetí skončil po těsném finiši jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

"Závodím už dlouhou dobu, ale tohle bylo neuvěřitelně těžké. Snažil jsem se být tak rozumný a tvrdý, jak to jen šlo. Se všemi svými zkušenostmi jsem držel auto na trati a jel čistě. Bylo to těžké. Řešili jsme spoustu různých věcí, takže jsem opravdu hrdý na to, co jsme dokázali,“ uvedl po dojezdu před televizními kamerami Hamilton.

Úřadující šampion Hamilton, který útočí na rekordní osmý titul mistra světa v kariéře, si v dvakrát restartovaném podniku zajistil vítězství po řadě tvrdých soubojů s Verstappenem. Ten kvůli nepovoleným obranným manévrům obdržel nejprve pětivteřinový trest a následně doplatil na jinou volbu pneumatik, které mu později dosluhovaly.

Brit tak v závěru zvítězil o více než jedenáct vteřin a získal 103. vítězství v kariéře. Mercedes se rovněž výrazně přiblížil triumfu v Poháru konstruktérů: má osmadvacetibodový náskok na Red Bull.

"Bylo to fakt rušné. Stala se řada věcí, s nimiž úplně nesouhlasím, ale je to tak, jak to je. Dal jsem do toho všechno a pneumatiky už ke konci nevydržely. Alespoň jsem skončil druhý," řekl Verstappen a když se doslechl, že ho fanoušci zvolili jezdcem závodu, prohodil: "Tento sport je víc o penalizacích než závodění. Fanoušci však mají naštěstí jasno."

Vítěz kvalifikace Hamilton udržel po startu vedení před Bottasem a Verstappenem, jeho plány však poprvé zkřížila nehoda Micka Schumachera v 10. kole. Brit během výjezdu safety caru zajel pro novou sadu pneumatik a věřil, že by měl mít do budoucna výhodu nových gum. Ředitelství závodu ale kvůli poškozeným bariérám celý závod přerušilo a na situaci vydělal Verstappen. Pilot Red Bullu si během pauzy nechal též vyměnit gumy a ještě figuroval při restartu z pevných pozic na první příčce.

Obnovení závodu ovšem nevyšlo Nizozemci podle představ a před rychlejším Hamiltonem ubránil vedení jen za cenu zkrácení tratě. Poté, co za nimi havarovali Pérez s Leclercem, na což doplatili i Russell s Mazepinem, byl závod opět přerušen. Během pauzy komisaři rozhodli, že se Verstappen při druhém pevném restartu zařadí až za vedoucího Ocona a druhého Hamiltona.

Ani to však lídra šampionátu nezlomilo a tentokrát mu vyšel restart lépe. Nizozemský jezdec se šikovně protlačil před oba piloty a vrátil se do čela. Hamilton sice měl kontakt s Oconem, při němž si poškodil přední křídlo, brzy se ale začal vedoucího Verstappena stíhat.

V 37. kole Hamilton zaútočil, Verstappen při obraně své pozice vyjel mimo trať, a měl tak svého rivala vzápětí před sebou. V okamžiku, kdy ale Verstappen brzdil, Brit do něj ve zúžené části tratě zezadu narazil a oba poškodili vůz. "Nechápu, proč sešlápl brzdu tak silně. To kvůli tomu jsem do něj narazil. Bylo to trochu matoucí," prohlásil Hamilton.

Verstappen s tím však nesouhlasil: "Zpomalil jsem, chtěl jsem ho pustit, byl jsem vpravo, ale on mě nechtěl předjet a srazili jsme se. Nechápu, co se tam stalo," reagoval Nizozemec.

Ve 42. kole Verstappen manévr zopakoval, přepustil Hamiltonovi svou pozici, vzápětí jej ale opět předjel, k čemuž se komisaři rozhodli věnovat až po závodě. Během toho naopak udělili pilotovi Red Bullu za předchozí zkrácení tratě pětivteřinový trest. Nizozemec následně i kvůli horším stavu pneumatik o vedení stejně přišel.

"Verstappenovo řízení by se mělo přezkoumávat. Jezdí tvrdě, možná za hranou. Chceme čistý šampionát, v němž vyhraje ten lepší. Pokud to na konci bude Max, budu s tím v pohodě. Jen to musí být férový závod," vzkázal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Hamilton nakonec v závěru již žádné drama nepřipustil a dojel si pro třetí vítězství za sebou. Šampionát vyvrcholí Velkou cenou Abú Zabí 12. prosince. O něco výhodnější pozici má i přes rovnost bodů Verstappen, neboť vede v počtu vítězství v sezoně 9:8.

Pořadí Velké ceny Saúdské Arábie: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 2:06:15,118, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -11,825, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -27,531, 4. Ocon (Fr./Alpine) -27,633, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -40,121, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -41,613, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,475, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -46,606, 9. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -58,505, 10. Norris (Brit./McLaren) -1:01,358. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí MS (po 21 z 22 závodů): 1. Verstappen a Hamilton oba 369,5, 3. Bottas 218, 4. Pérez (Mex./Red Bull) 190, 5. Leclerc 158, 6. Norris 154, 7. Sainz 149,5, 8. Ricciardo 115, 9. Gasly 100, 10. Alonso (Šp./Alpine) 77. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 587,5, 2. Red Bull 559,5, 3. Ferrari 307,5, 4. McLaren 269, 5. Alpine 149, 6. AlphaTauri 120, 7. Aston Martin 77, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 13.