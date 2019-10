Goulardovou čeká nové slyšení, aféry dosud nevysvětlila

Francouzská kandidátka do budoucí Evropské komise Sylvie Goulardová

Brusel - Navrženou francouzskou eurokomisařku pro vnitřní trh Sylvii Goulardovou čeká ve čtvrtek nové slyšení v Evropském parlamentu. Oznámil to mluvčí parlamentu. Europoslance při prvním "grilování" neuspokojily její odpovědi na dotazy týkající se jejích finančních afér a vysokých přivýdělků.

Zástupci politických skupin v parlamentních výborech pro jednotný trh a průmysl dnes ráno podle mluvčího EP Jaumeho Ducha dospěli k závěru, že Francouzka stále jejich pochybnosti neodstranila. Goulardová před ně předstoupila před týdnem, výbory však její kandidaturu neschválily a poslaly jí doplňující dotazy. Ani na ty ale podle poslanců neodpověděla dostatečně.

Někdejší europoslankyně musela vrátit EP částku v hodnotě přes 1,3 milionu korun za to, že vyplácela peníze asistentovi, aniž doložila, že pro ni pracoval. Goulardová byla součástí vyšetřování francouzské policie kvůli údajnému zneužívání evropských peněz na fiktivní asistenty její někdejší strany, centristického Demokratického hnutí (MoDem).

Poslance zajímalo, proč v souvislosti s vyšetřováním odstoupila z postu francouzské ministryně obrany, ale za stejných okolností se chce stát eurokomisařkou. Goulardová prohlásila, že nebyla formálně obviněna a přislíbila, že v případě usvědčení na post v unijní exekutivě rezignuje. To však členy EP neuspokojilo.

Poslanci rovněž kritizovali její vysoký přivýdělek od amerického think-tanku Berggruen, který jí během europoslanecké kariéry dával za poradenství přes 10.000 eur (260.000 korun) měsíčně.

Goulardová je poslední z kandidátů do nové Evropské komise, kteří po slyšeních nezískali potřebný souhlas parlamentních výborů. Budoucí předsedkyně komise Ursula von der Leyenová však řeší ještě dvě další neobsazená místa. Poté, co ještě před slyšeními neprošel schvalováním právního výboru Maďar László Trócsányi a Rumunka Rovana Plumbová, musí von der Leyenová vybrat jejich nástupce, na které rovněž čekají slyšení. Čas se však krátí: aby se mohli stát součástí komise, kterou za dva týdny schválí plénum EP, měli by před členy výboru předstoupit příští týden.