Gottova rodina si ponechá vzkazy a dárky od vily na Bertramce

Praha - Rodina Karla Gotta si ponechá vzkazy a dárky z pietního místa, které spontánně vzniklo před vilou zesnulého zpěváka v ulici Nad Bertramkou. Zvažuje další využití svící a květin, aby připomínaly Gottův odchod. Na oficiálních stránkách zpěváka to dnes uvedla jeho mluvčí Aneta Stolzová. Dnes měl začít úklid ulice, jeho termín byl ale na přání rodiny odložen. Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman oznámil, že úklid se uskuteční co nejdříve. Rodina podle něj už převzala kondolenční knihy.

Stolzová uvedla, že podle dohody z ranního jednání na magistrátu je potřeba co nejdříve přistoupit k pietnímu odvezení květin a uchování vzkazů, upomínkových předmětů a svíček. "Vzkazy a dárky si rodina ponechá jako památku, stejně jako svíce a část květin, a zvažuje několik možností, jak je ještě využít, aby nesly vzpomínku na odchod Karla Gotta," napsala.

Hofman termín úklidu neupřesnil. "Jedná se o veřejnou komunikaci, proto bude s úctou uklizena v nejbližším termínu," napsal jen. Pietní místo v Kinského zahradě, které magistrát zřídil po dohodě s rodinou a bylo otevřeno do nedělní půlnoci, již bylo uklizeno. "Předměty z Bertramky i z Kinského zahrady se třídí na květiny, svíčky a další předměty včetně fotografií a plyšáků a předávají se rodině k dalšímu využití. Část květin by si měla zachovat pietní charakter a měly by být dále použity," doplnil mluvčí.

Lidé začali chodit spontánně ke Gottově vile 2. října, kdy bylo oznámeno úmrtí osmdesátiletého zpěváka. Přicházeli i v dalších dnech. Místo zaplavili svíčkami, květinami, vzkazy, fotografiemi, plyšáky, balonky a dalšími předměty, které zcela pokryly ulici i před sousední vilou.

Pietní místo v Kinského zahradě hlavní město zřídilo společně s městskou částí Praha 5 kvůli velkému zájmu o uctění umělcovy památky. Lidé tam přicházeli od pátku. Na místo byly zároveň převezeny květiny, které Gottovi příznivci přinesli v pátek na veřejné rozloučení na Žofíně. Kam byly květiny z posledních dnů odvezeny, nechtěly magistrát ani Praha 5 s ohledem na přání Gottovy rodiny sdělit.

Gott podlehl těžké nemoci 1. října před půlnocí. Léčil se s akutní leukemií. Veřejnost se s ním mohla naposledy rozloučit v pátek 11. října na Žofíně, kam dorazilo zhruba 49.000 lidí. V sobotu se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s legendou populární hudby rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku.