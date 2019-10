Gotta si připomene i škola, kde studoval, vyvěsila černou vlajku

Praha - Zesnulého Karla Gotta si v příštích dnech připomene také Pražská konzervatoř, kde zpěvák v 60. letech studoval. Na škole dnes zavlála černá vlajka a studenti oddělení populární hudby během tohoto školního roku připraví program, ve kterém nastudují některé jeho písně. ČTK to dnes řekl ředitel konzervatoře Petr Čech. Zástupkyně ředitele Jana Balašová Trčková uvedla, že svého někdejšího studenta dnešním žákům škola dává a nadále bude dávat jako příklad naprosté umělecké profesionality.

"Odešla jedna z největších osobností naší doby, naší i světové populární hudební scény. Navždy zůstane zapsán ve slavné historii Pražské konzervatoře, školy, která jej směrovala na samém počátku jeho umělecké dráhy," stojí v Čechově prohlášení na webu školy.

Připomíná, že se loni s Gottem setkal při jeho návštěvě školy, když vznikal o umělci dokumentární film. "Byl tu před půl rokem s natáčecím týmem, procházeli jsme všechny knihy z pedagogických rad, kde jsou dochované zápisy z doby jeho studií," řekl. "Osobně jsem tak mohl poznat člověka s neuvěřitelnou uměleckou pokorou. Nechť je tato umělecká pokora, vrcholná profesionalita a zároveň lidskost inspirací a odkazem nejen pro současné i další generace studentů Pražské konzervatoře, ale i pro nás všechny," uvedl ředitel.

Oddělení populární hudby vzniklo později, než v době, kdy Gott na tehdejší pražské státní konzervatoři studoval, řekl ČTK mluvčí školy Ladislav Horák. "Je to náš velmi zásadní student, vždycky se k naší škole hlásil," uvedl. Gott poté, co se po prvních zpěváckých úspěších rozhodl v roce 1960 odejít z učení na elektromontéra, začal studovat na pražské škole. Do roku 1963 studoval operní zpěv, další léta studoval už dálkově, konzervatoř ale kvůli svému četnému účinkování už nedokončil.

Pražská konzervatoř letos zahájila svůj 208. školní rok. Založena byla v roce 1808 jako první konzervatoř ve střední Evropě a po pařížské konzervatoři jako druhá vůbec. První školní začal 24. dubna 1811. Mezi významné absolventy v historii školy patřili dirigenti Karel Ančerl, Jiří Bělohlávek a Rafael Kubelík nebo skladatelé Alois Hába, Jaroslav Ježek či Jan Kubelík.