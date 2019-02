Liberec - Karla Gotta na zahájení 27. ročníku festivalu Benátská! v Liberci doprovodí další dva zlatí slavíci Dalibor Janda a Petr Nagy, jimž se podařilo narušit Gottovu vítěznou sérii v soutěži. První den festivalu, který se v Liberci koná od 25. do 28. července, bude patřit oslavě Gottových 80. narozenin. Samostatný koncert, který se měl v den narozenin 14. července uskutečnit v pražské O2 areně, zpěvák ze zdravotních důvodů před dvěma týdny zrušil.

"Dalibor Janda a Peter Nagy přislíbili, že na svůj repertoár zařadí nejen vlastní největší hity, ale i nezapomenutelné skladby Karla Gotta. Přispějí tak k jedinečné oslavě 'božských' 80. narozenin pod širým nebem, které doplní ještě koncertní sety Anny K. a kapely Brutus," sdělila ČTK za pořadatele festivalu Benátská! Johana Turnerová.

Druhé pódium bude ve znamení punku. Zahrají kapely: SPS, E!E, Metal B. R. a Záviš, kníže pornofolku. Spolupořadatel Petr Pečený zavzpomínal na to, kdy se Gott s tvorbou Záviše seznámil: "Jednou Karel Gott křtil album Tří sester, na akci také dorazil Záviš a prodávala se tam i Závišova CD, která si všechny Karel koupil. Několik dní poté jsem se od jeho ženy s poděkováním dozvěděl, že Závišova hudba zněla na Bertramce celý den. Věřím tedy, že i jeho koncert si Mistr užije."

Návštěvníci festivalu Benátská! jsou na umělce v pro ně nezvyklém prostředí rockově zaměřené akce zvyklí. Loni ve veseckém sportovním areálu zazpívala Marie Rottrová. Šestasedmdesátiletá zpěvačka tisícům posluchačů nabídla své nejznámější písně a publikum si vytleskalo dva přídavky. V minulosti byla hostem festivalu Benátská! například i Hana Zagorová.

V programu letošního 27. ročníku Benátské! vystoupí mimo jiné Richard Müller, Chinaski, Čechomor, Lenny, No Name, Václav Neckář a Bacily, David Stypka a Bandjeez, Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao a další. Více informací je na www.benatska.cz. Ještě do konce února je možné koupit zvýhodněné vstupenky za 1390 korun. Loni festival navštívilo rekordních více než 40.000 diváků.