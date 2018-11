Ostrava - Ostravskou sociální pracovnici Elenu Gorolovou zařazení mezi 100 vlivných a inspirativních žen světa šokovalo. Chápe to jako ocenění své práce, ale i zadostiučinění. Žebříček pravidelně sestavuje britská televizní stanice BBC. Devětačtyřicetiletá ostravská Romka do poslední chvíle netušila, že se na něm letos objeví. Televize ocenila především její boj za odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen. Sama s tím má osobní zkušenost. Lékaři ji bez souhlasu sterilizovali v jednadvaceti letech. Krátce po narození druhého syna.

Dnes Gorolová pracuje jako terénní pracovnice pro obecně prospěšnou společnost Vzájemné soužití. Snaží se navrátit děti z dětských domovů zpět do rodin. "Usilujeme i o to, aby děti v domově vůbec neskončily," řekla.

Od svého mládí se angažuje v boji za práva žen, které byly v době před rokem 1989 a krátce po něm nedobrovolně sterilizovány. Lékaři tehdy zákroky prováděli, aniž by si ženy plně uvědomovaly jejich následky. "Vím o dvou stovkách žen. Se stovkou jsem v osobním kontaktu," řekla Gorolová.

I když už dosáhla dílčích úspěchů, boj za ukončený nepovažuje. "Úspěchem je, že se změnila praxe. Dnes se už nedobrovolné sterilizace nedělají. Mezi porodem a zákrokem musí být delší odstup. Aby si žena vše mohla rozmyslet a probrat s rodinou," řekla. Ženy které zastupuje, se už dočkaly i omluvy. V roce 2009 se za nezákonné zákroky omluvila vláda. Nedostaly ale požadované odškodnění.

Mezi postiženými ženami nejsou podle Gorolové jen Romky. "Máme mezi sebou i ženy z majoritní společnosti. Je to dobře. Protože veřejnost to nemůže vnímat jen jako romský problém. Je to problém celé společnosti," dodala.

Samotné Gorolové sterilizace zcela změnila život. Nejen ten pracovní, což ji nyní přineslo zařazení na prestižní seznam inspirativních žen. Ovlivnil i ten osobní. "Dodnes mám trauma z toho, že někdo rozhodl o mém osudu bez souhlasu. Přemýšlím o tom," svěřila se. S manželem, který ji pak vždy v jejích aktivitách podporoval, toužili vždy po dceři. "Chtěli jsme holčičku. Takže po dvou synech bychom chtěli ještě jedno dítě. Další už ne. Sama jsem byla jen ze dvou dětí," uvedla.

Sen o tom, že ji v náručí spočine malá holčička, ale ještě úplně nevzdala. Věří, že se od některého ze synů v nejbližších letech dočká aspoň vnučky.

Gorolová je na letošním seznamu BBC jediná Češka. Mezi nejinspirativnější ženy se dostala například pětašedesátiletá módní designérka Judith Balcazarová, která začala navrhovat speciální prádlo pro ženy s inkontinencí, nebo třiadvacetiletá blogerka Chidera Eggerueová, která se rozhodla prostřednictvím sociálních sítí zvednout sebevědomí milionům žen a bojovat za běžnou podobu ženských těl. Na seznamu se objevila i třiatřicetiletá Abisoye Ajayi-Akinfolarinová z Nigérie, která založila společnost učící mladé dívky programovat a vytvářet webové stránky.