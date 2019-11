Gorbačov: Mezi Ruskem a Západem panuje ochlazení, ne válka

Moskva - Je to ochlazení, ale přece jen to není válka, charakterizoval někdejší první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov nynější rozpory mezi Ruskem a Západem. V rozhovoru s moskevským zpravodajem britské stanice BBC zavzpomínal na doby, kdy se před 30 lety hroutila berlínská zeď pod náporem Němců, přestože ve východním Německu ještě stále byly statisíce sovětských vojáků. Ti ale tehdy z Moskvy dostali rozkaz neplést se do dění - a Gorbačov zůstává přesvědčen, že rozhodl správně.

"Hlavní bylo vyhnout se krveprolití," zdůraznil. "Nebylo možné připustit, aby obrovská věc, dotýkající se Němců, nás a celé Evropy a celého světa skončila krveprolitím. Prohlásili jsme, že se nebudeme vměšovat," řekl.

Jen o dva roky později se Sovětský svaz rozpadl a v dnešním Rusku žije hodně lidí, kteří právě Gorbačovovi kladou vinu za zhroucení supervelmoci. Na Západě ale prakticky všude přetrvává pozitivní názor na Gorbačova, a to i proto, že se dokázal s tehdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem domluvit na jaderném odzbrojování, čímž - jak se tehdy zdálo - ukončili studenou válku. Tehdejší odzbrojovací dohoda ale časem nevydržela a Rusko a USA přistoupily ke zkouškám nových raket, čímž se postupně pouštějí do nového závodu ve zbrojení, poznamenala BBC v narážce na nedávné vypovězení dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF).

"Dokud existují zbraně hromadného ničení, především jaderné, je nebezpečí obrovské," míní Gorbačov. "Všechny země by měly prohlásit, že jaderné zbraně by měly být zničeny. Zachráníme tím sebe a planetu," dodal.

Gorbačov svého času dokázal najít společnou řeč i s "železnou lady", britskou premiérkou Margaret Thatcherovou, která nesdílela jeho optimismus ohledně sjednocení Německa. Nicméně někdejší vůdce sovětských komunistů, který svou politikou ve své vlasti dráždil stoupence tvrdé linie a nakonec přečkal pokus o státní převrat, se raději vyhnul odpovědi na otázku, jakou radu by dal dnešní Británii, zmítané krizí okolo brexitu. "Myslete, chytří Angličané. Nebudu vám radit, sami se rozhodněte," prohlásil.