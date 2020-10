Google zaplatí mediálním firmám miliardu USD

Berlín/Mountain View (USA) - Americká společnost Google v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů (22,9 miliardy Kč) mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Oznámil to dnes šéf mateřské společnosti Alphabet Sundar Pichai. Je to poprvé, co firma jasně řekla, kdy a kolik hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit. Google v červnu nastínil, že se k takovému kroku chystá.

Tvůrci zpravodajství, v čele s evropskými mediálními skupinami, vedou s Googlem, tedy s nejpopulárnějším internetovým vyhledávačem, ohledně plateb za využívaní obsahu spor už mnoho let.

Google spustí službu s názvem Google News Showcase nejprve v Německu a v Brazílii. V Německu Alphabet uzavřel partnerství s 20 vydavatelskými společnostmi, například se zpravodajským serverem Der Spiegel a s časopisy Stern a Die Zeit. V Brazílii spolupracuje například s deníkem Folha de S. Paulo, s televizí Band a se zpravodajským serverem Infobae.

V České republice Google podle dřívějších informací s žádným vydavatelem nejedná a zřejmě čeká na transpozici evropské směrnice. Unie vydavatelů nechtěla informaci oficiálně komentovat. Podle výkonného ředitele Václava Macha jde ale o první dobrý signál, že Google pochopil, že nemůže donekonečna udržet v chodu svůj obchodní model postavený na komerčním využívání obsahu vydavatelů, za který jim neplatí ani se přiměřenou měrou nedělí o výnosy ze své komerční činnosti.

Společnost Google se už roky snaží odrážet požadavky vydavatelů zpravodajství po celém světě, aby za použití jejich obsahu platila. Mezi její největší kritiky patří mediální společnosti z Evropy.