Google přestane ve Francii zobrazovat úryvky a náhledy zpráv

Paříž - Internetový vyhledávač Google přestane ve Francii v duchu unijní reformy autorských práv, kterou na jaře schválil Evropský parlament, zobrazovat úryvky a náhledy zpráv evropských vydavatelů. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dnešní příspěvek na blogu internetové společnosti Google.

Znamená to, že francouzští uživatelé napříště uvidí pouze titulky, a nikoliv prvních pár řádek zprávy či náhled fotografie, pokud si to evropský vydavatel dané zprávy nebude výslovně přát.

Změna se bude týkat tisíců evropských vydavatelů, nejvíce ale ovlivní ty francouzské. Tento krok může neblaze ovlivnit jejich příjmy, protože viditelnost na Googlu zvyšuje návštěvnost daných webových stránek a potenciálně též příjmy z reklamy a předplatného, napsala Reuters.

Španělsko a Německo se v minulých letech snažily Google přinutit k tomu, aby vydavatelům za přebírání úryvků a náhledů zpráv platil. Internetová společnost následně ukončila ve Španělsku svou službu pro vyhledávání zpráv Google News. Největšímu německému vydavateli Axel Springer zase klesla návštěvnost poté, co se pokusil nejpoužívanější internetový vyhledávač blokovat.

Francie je dosud jedinou z unijních zemí, která evropskou směrnici o autorských právech uvedla do praxe. Úprava, o které se dlouhé měsíce vyjednávalo a tvrdě se kolem ní lobbovalo, má podle EU zajistit ochranu autorů a umělců v digitální době, ale také otevřít nové možnosti získávání a sdílení autorsky chráněného obsahu. Evropská komise změny navrhla už v roce 2016. Členské státy se na finální podobě textu s europarlamentem dohodly v únoru, europoslanci novelu odsouhlasili na konci března. Členské státy mají pravidla do svých vlastních zákonů převést do dvou let.