Washington - Americký prezident Donald Trump v dnešních tweetech kritizoval vyhledávač Google za falšování výběru zpráv. Trump na média opakovaně útočí a označil je za nepřátele lidu, proti čemuž se ohradil i Senát. Kalifornské sídlo firmy Google zatím na Trumpovo obvinění nereagovalo.

"Při zadání 'zprávy o Trumpovi' se na Googlu objeví jenom názory a články prolhaných médií. Jinými slovy, pro mě a ostatní, jde o manipulaci tak, aby všechny informace byly negativní," tweetoval dnes Trump před půl šestou ráno místního času.

"Mezi tím ční prolhaná CNN. Republikánská/konzervativní a spravedlivá média jsou vyřazena," tvrdí dále prezident. Je zároveň toho názoru, že "96 procent výsledků hledání 'zprávy o Trumpovi' pochází z levicových médií", což je podle něj velmi nebezpečné. Jak upozornila agentura AP, Trump svůj údaj o 96 procentech nedoložil žádným zdrojem.

"Google a ostatní potlačují hlasy konzervativců a zastírají pozitivní informace. Mají pod kontrolou, co můžeme vidět a co ne. To je velmi vážná situace, která se bude řešit!" napsal dále Trump.

Minulý týden prezident obvinil velké sociální sítě z umlčování milionů lidí. "Lidé mají právo rozhodnout, co je špatné a co pravdivé, bez cenzury!" napsal na twitteru.