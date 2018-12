San Francisco - Americká společnost Google hodlá investovat jednu miliardu dolarů (22,7 miliardy Kč) do nových prostor v New Yorku. Do deseti let tam zároveň chce vytvořit tisíce pracovních míst. Firma o tom informovala na svém blogu. Po Amazonu se tak stane Google druhou přední technologickou společností, která zvolila k expanzi finanční metropoli USA. Google je součástí skupiny Alphabet.

Do areálu Google Hudson Square o rozloze kolem 15 hektarů by se podnik chtěl začít stěhovat do roku 2022.

Investice do nemovitostí na Hudson Street a Washington Street v západní části Manhattanu zdůrazňuje rostoucí význam New Yorku jako centra pro inovace a inkubátoru pro technologické firmy. Amazon v listopadu oznámil, že v New Yorku a Washingtonu vytvoří přes 25.000 pracovních míst.

První sídlo Googlu v New Yorku na Osmé avenue patří k nejvyšším budovám ve městě. Společnost ho v roce 2010 koupila za 1,77 miliardy dolarů. Ve městě ale působí už téměř 20 let. Google už letos ohlásil nákup komplexu budov Manhattan Chelsea Market za 2,4 miliardy dolarů a hodlá si také pronajmout další prostory v oblasti Pier 57 na břehu řeky Hudson.

Díky investicím do Google Chelsea a Google Hudson Square firma v příštích deseti letech zdvojnásobí počet svých zaměstnanců v New Yorku. Nyní jich tam má kolem 7000, uvedla agentura Reuters.