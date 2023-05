Google integruje generativní umělou inteligenci do vyhledávání

Mountain View (USA) - Společnost Google ze skupiny Alphabet integruje generativní umělou inteligenci do vyhledávání a dalších klíčových produktů. Na vývojářské konferenci Google I/O 2023 to dnes řekl šéf firmy Sundar Pichai. Firma doufá, že se jí podaří vyvolat u zákazníků stejné nadšení, jaké v posledních měsících vzbudilo včlenění umělé inteligence do konkurenčního vyhledávače Bing od společnosti Microsoft, připomíná agentura Reuters. Google svého chatovacího robota Bard zpřístupní ve 180 zemích.

"Přetváříme všechny naše klíčové produkty, včetně vyhledávání," řekl Pichai. Vedle vyhledávání zapojí Google generativní umělou inteligenci například do služby Gmail, kde dokáže vytvářet návrhy zpráv, a dále do služby Google Photos, kde dokáže provádět zásadní změny snímků.

Američtí uživatelé získají přístup ke generativnímu vyhledávání v příštích týdnech prostřednictvím čekací listiny. Jedná se o zkušební fázi, během níž bude Google sledovat kvalitu, rychlost a hodnotu výsledků vyhledávání, uvedla Cathy Edwardsová, pod níž spadají mimo jiní Google Apps a Google News.

Společnost OpenAI, kterou podporuje Microsoft, loni v listopadu představila chatbota ChatGPT, který dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat mimo jiné články, eseje, vtipy, ale i poezii, scénáře, právní dokumenty či programovací kód. Spuštění chatbota vyvolalo závod mezi technologickými giganty ve vývoji podobných nástrojů. Microsoft tento nástroj posléze včlenil do svého vyhledávače Bing.

Edwardsová v rozhovoru uvedla, že cílem společnosti Google je využít generativní umělou inteligenci k tomu, aby se snížil počet kroků, které musí spotřebitelé učinit při rozhodování, a aby lidé mohli pokládat širší soubor dotazů.

Google byl po dlouhá léta hlavním vyhledávačem na internetu. Poté, co jeho konkurenti začali nasazovat umělou inteligenci jako alternativu k prezentaci obsahu z internetu, se ocitl v ohrožení. V sázce je podíl Googlu na koláči internetové reklamy, jehož hodnotu výzkumná společnost MAGNA letos odhaduje na 286 miliard dolarů (6,1 bilionu Kč), napsala Reuters.

Akcie společnosti Alphabet si po 20:00 SELČ připisovaly 3,3 procenta. V letošním roce zatím vzrostly o pětinu ve srovnání se 17procentním nárůstem technologicky zaměřeného akciového indexu Nasdaq Composite.