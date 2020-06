Google čelí v USA žalobě kvůli sledování soukromí uživatelů

San Jose (USA) - Americká internetová společnost Google čelí ve Spojených státech žalobě, která ji obviňuje, že nelegálně proniká do soukromí milionů uživatelů. Žaloba žádá odškodné nejméně pět miliard USD (119 miliard Kč), protože divize firmy Alphabet tajně shromažďuje informace o tom, kde a co si lidé prohlížejí na internetu, přestože používají anonymní režim, který Google nazývá incognito. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na žalobu podanou u federálního soudu v kalifornském San Jose.

Google podle žaloby nelegálně shromažďuje data prostřednictvím Google Analytics, Google Ad Manager a dalších aplikací a zásuvných modulů, včetně aplikací chytrého telefonu. To mu pomáhá získat informace o přátelích uživatelů, jejich zálibách, oblíbeném jídle, nákupních zvyklostech a dokonce i získat informace o "nejintimnějších a potenciálně trapných" záležitostech, které hledají na internetu. Google "se nemůže dále zabývat tajným a neoprávněným sběrem dat prakticky od každého Američana pomocí počítače nebo telefonu," uvádí se v žalobě.

Mluvčí Googlu Jose Castaneda uvedl, že Google se bude proti stížnosti rázně bránit. "Jak jasně uvádíme pokaždé, když otevřete nové anonymní okno, internetové stránky mohou být schopné shromažďovat informace o vaší aktivitě při prohlížení," uvedl.

Zatímco uživatelé mohou považovat anonymní prohlížení za bezpečné útočiště před všudypřítomným dohledem, odborníci na počítačovou bezpečnost dlouho upozorňují, že Google a konkurenti mohou rozšiřovat profily uživatelů sledováním jejich identity prostřednictvím různých režimů prohlížení a kombinovat data ze soukromého a běžného prohlížení internetu.

Žaloba požaduje odškodné nejméně 5000 USD na uživatele za porušení federálního zákona o odposlouchávání a kalifornského zákona o ochraně soukromí. Navrhovaná žaloba je předložena jako hromadná a mohla by zahrnovat miliony uživatelů Googlu, kteří od 1. července 2016 použili při prohlížení na internetu soukromý režim.