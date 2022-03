Góly Pastrňáka a Zachy k výhrám nevedly, Voráček i Nosek přihráli na dvě branky

New York - Hokejistům Bostonu nestačily gól Davida Pastrňáka a dvě asistence Tomáše Noska a podlehli v NHL na ledě Anaheimu 3:4. Jakub Voráček pomohl dvěma přihrávkami k výhře Columbusu 4:3 nad New Jersey. Za poražené skóroval Pavel Zacha. Ondřej Palát a Jan Rutta připravili jeden gól při vítězství Tampy Bay 5:2 nad Ottawou. Detroit i díky jedné asistenci Filipa Zadiny zdolal Carolinu 4:3 v prodloužení.

Nosek, který v předchozích deseti zápasech nebodoval, si připsal obě asistence za přihrávku Brandonu Carlovi na modrou čáru. Následnou střelu beka Bostonu tečoval Nick Foligno u gólu na 1:1, podruhé prošla až do sítě a znamenala snížení na 2:3.

Pastrňák prodloužil bodovou sérii na šest zápasů (5+4) se štěstím. Havířovský rodák vyrovnal na začátku třetí třetiny střelou zpoza pravého kruhu, která se dostala do sítě po odrazu od bruslí dvou domácích hráčů.

"S tím se nedalo nic dělat, takže nebyl důvod věšet hlavy. Pořád jsme byli v zápase, tak jsme se snažili pokračovat ve své hře," řekl trenér Anaheimu Dallas Eakins. Trevor Zegras rozhodl o výhře Ducks v čase 59:38.

Voráček asistoval v deseti z posledních dvanácti utkání a po jeho akcích odskočil Columbus na přelomu úvodní a druhé třetiny z 1:1 na 3:1. Kladenský odchovanec nejdříve připravil palebnou pozici Oliveru Bjorkstrandovi, který se prosadil z mezikruží střelou z první. Při druhém gólu přihrál v přesilové hře pět na tři Patriku Lainemu, jenž trefil tyč, ale Boone Jenner doklepl puk do branky.

Columbus tím odpověděl na trefu Jacka Hughese z úvodní minuty. "Pokud vyhrajete zápas, ve kterém prohráváte v první třetině 0:1, 0:2, zvedá vám to sebevědomí a víte, že se vám to může povést znovu. To se teď děje, je pro nás jednodušší najít cestu k vítězství, když se daří," uvedl Voráček, který je v NHL na děleném třetím místě v počtu prvních asistencí (29) a celkově má na kontě 40 bodů (2+38).

Zacha ve 48. minutě stanovil přesnou ranou z mezikruží konečný výsledek. Columbus si připsal desátou výhru z posledních patnácti zápasů.

Tampa Bay prohrávala 0:2 už v čase 3:43, ale ještě v úvodní třetině vyrovnala. Gól na 2:2 padl po akci Rutty s Palátem, po jehož přihrávce skóroval Brayden Point, se čtyřmi body (1+3) hlavní postava zápasu. V obraně vítězů nastoupil po téměř šesti týdnech Andrej Šustr.

Zadina měl v úvodní třetině dvě gólové šance, ale z úniku neuspěl s bekhendovou kličkou mezi betony a brankář Antti Raanta zastavil později i jeho střelu zblízka. Český útočník si připsal bod za druhou asistenci na začátku třetí třetiny u branky Michaela Rasmussena na 2:1. Carolina otočila, ale Dylan Larkin poslal zápas v 57. minutě do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Lucas Raymond.

Detroit se oklepal z potupné "desítky" od Toronta, tehdy mu v přestřelce nestačily čtyři body Filipa Hronka (1+3). "Potřebovali jsme se vrátit ke hře, při níž bráníme jako pětka a ne jeden na jednoho. V tomhle směru jsme se zlepšili a pomohlo nám to vyhrát," řekl kouč Detroitu Jeff Blashill.

Ani jeden z českých gólmanů nezasáhl v úterý do hry. Pavel Francouz plnil roli dvojky při výhře Colorada 5:3 nad New YorkIslanders. Daniel Vladař kryl záda Jacobu Markströmovi, který dovedl Calgary k vítězství 5:1 na ledě Minnesoty.

Divoký průběhu měl zápas ve Winnipegu, který vedl nad Montrealem už v desáté minutě 4:0. Hosté ale i díky hattricku Joshe Andersona vyrovnali na začátku druhé třetiny. V dalším průběhu už stříleli branky jen Jets, vyhráli 8:4 a jsou v prvním klubem v historii NHL, který ztratil čtyřgólový náskok, a přesto zvítězil o čtyři trefy.

Vegas porazilo díky dvěma brankám Reillyho Smitha doma San Jose 3:1 a jeho trenér Peter DeBoer si připsal 500. vítězství v roli kouče. Jubilejní výhru oslavil proti týmu, kde působil čtyři a půl sezony před vyhazovem a odchodem do současného klubu.

Statistika úterních zápasů NHL:

Tampa Bay - Ottawa 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky: 8. Kučerov, 15. B. Point (Palát, Rutta), 26. Stamkos, 37. Perry, 50. Sergačev - 2. Ennis, 4. Sanford. Střely na branku: 22:27. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Sergačev, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - Edmonton 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 18. Draisaitl, 36. Yamamoto, 59. McDavid. Střely na branku: 39:32. Diváci: 15.114. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Koskinen, 3. Yamamoto (všichni Edmonton).

Columbus - New Jersey 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 14. Christiansen, 18. Bjorkstrand (Voráček), 21. Jenner (Voráček), 42. Laine - 1. J. Hughes, 36. Hischier, 48. Zacha. Střely na branku: 31:31. Diváci: 13.678. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Jenner, 3. Christiansen (všichni Columbus).

Detroit - Carolina 4:3 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)

Branky: 32. Rowney, 43. Rasmussen (Zadina), 57. Larkin, 65. Raymond - 14. Aho, 48. Fast, 57. J. Staal. Střely na branku: 41:30. Diváci: 14.874. Hvězdy zápasu: 1. Rasmussen, 2. Raymond (oba Detroit), 3. J. Staal (Carolina).

Minnesota - Calgary 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 29. M. Foligno - 2. M. Tkachuk, 13. Mangiapane, 29. E. Lindholm, 41. Toffoli, 58. Backlund. Střely na branku: 33:27. Diváci: 16.998. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Markström, 3. Toffoli (všichni Calgary).

Winnipeg - Montreal 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

Branky: 10. a 43. Scheifele, 6. J. Svečnikov, 6. Schmidt, 9. Lowry, 38. Copp, 46. Dubois, 58. Stastny - 12., 17. a 25. J. Anderson, 19. Lehkonen. Střely na branku: 30:35. Diváci: 13.816. Hvězdy zápasu: 1. Dubois (Winnipeg), 2. J. Anderson (Montreal), 3. Copp (Winnipeg).

Colorado - NY Islanders 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Branky: 4. MacKinnon, 24. D. Toews, 45. Landeskog, 53. Burakovsky, 60. E. Johnson - 11. Pulock, 25. Pageau, 33. Palmieri. Střely na branku: 43:31. Diváci: 17.622. Hvězdy zápasu: 1. D. Toews, 2. Burakovsky, 3. J. Johnson (všichni Colorado).

Vegas - San Jose 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 34. a 45. R. Smith, 3. Kolesar - 22. Gregor. Střely na branku. 31:17. Diváci: 17.819. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. W. Karlsson (všichni Vegas).

Anaheim - Boston 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Branky: 7. Rakell, 18. Lundeström, 20. Henrique, 60. Zegras - 9. N. Foligno (Nosek), 32. Carlo (Nosek), 42. Pastrňák. Střely na branku: 28:34. Diváci: 11.567. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Silfverberg (oba Anaheim), 3. N. Foligno (Boston).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 52 35 6 11 182:146 76 2. Florida 53 35 5 13 218:161 75 3. Toronto 53 35 4 14 197:152 74 4. Boston 54 32 4 18 161:146 68 5. Detroit 54 24 6 24 160:194 54 6. Ottawa 52 19 5 28 137:166 43 7. Buffalo 54 16 8 30 143:195 40 8. Montreal 54 13 7 34 127:206 33

Metropolitní divize:

1. Carolina 53 37 5 11 185:126 79 2. Pittsburgh 55 33 8 14 178:148 74 3. NY Rangers 53 33 5 15 157:134 71 4. Washington 55 28 9 18 176:156 65 5. Columbus 54 28 1 25 179:196 57 6. NY Islanders 50 20 8 22 128:142 48 7. New Jersey 54 19 5 30 167:197 43 8. Philadelphia 53 16 10 27 131:184 42

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 54 40 4 10 218:153 84 2. St. Louis 52 32 6 14 188:141 70 3. Minnesota 51 31 3 17 191:162 65 4. Nashville 53 30 4 19 163:151 64 5. Dallas 52 29 3 20 151:151 61 6. Winnipeg 54 24 9 21 163:166 57 7. Chicago 54 19 8 27 134:185 46 8. Arizona 53 14 4 35 122:195 32

Pacifická divize:

1. Calgary 52 32 6 14 182:125 70 2. Los Angeles 54 29 7 18 159:153 65 3. Vegas 54 30 4 20 175:157 64 4. Edmonton 54 30 3 21 179:171 63 5. Anaheim 56 26 9 21 165:172 61 6. Vancouver 55 26 6 23 154:158 58 7. San Jose 54 24 6 24 143:168 54 8. Seattle 55 16 5 34 140:196 37