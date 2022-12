Góly Pastrňáka a Krejčího pomohly Bostonu k vysoké výhře nad Floridou

New York - Čeští hokejoví útočníci David Pastrňák s Davidem Krejčím vstřelili gól při vysoké výhře Bostonu 7:3 nad Floridou a pomohli Bruins ke čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů. Bruins bodovali i v 19. domácím utkání v sezoně a nadále vládnou celé NHL. Útočník Tomáš Hertl přijde po faulu vysokou holí o dva zápasy San Jose.

Fotogalerie

Boston na Floridu nastoupil a po první třetině vedl 3:0. Když Pastrňák ve 22. minutě dorazil za Spencera Knighta přesilovkovou ránu Patrice Bergerona a zvýšil již na rozdíl čtyř branek, zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto. Panthers se ale dokázali zvednout a třemi góly během pěti minut se vrátili do hry.

Pohodlnější dvougólový náskok zařídil Bruins ve 32. minutě Krejčí, jenž uklidil nikým nehlídaný puk do poloodkryté branky a vstřelil svůj desátý gól v sezoně. Vítězství Bostonu v závěrečné třetině pojistil dvěma góly kapitán Patrice Bergeron.

Hertl přijde po faulu vysokou holí o dva zápasy San Jose

Útočník Tomáš Hertl dostal v NHL trest na dva zápasy za faul vysokou holí na švédského hokejistu Eliase Lindholma v nedělním utkání s Calgary. Při úvodním buly třetí třetiny ho Lindholm několikrát krosčekoval do paže, načež se po něm Hertl ohnal a zasáhl ho do obličeje. Devětadvacetiletý český hráč obdržel za deset let svého působení v NHL disciplinární trest poprvé a přijde během něj o 88.000 dolarů ze mzdy, tedy dva miliony korun.

Hertl je druhým nejproduktivnějším Čechem v této sezoně zámořské ligy po Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Ve 33 zápasech nasbíral 11 gólů a 21 asistencí, což ho řadí i na druhé místo týmových statistik. Sharks bude chybět v dnešní odvetě s Flames i o dva dny později v utkání s Minnesotou. Nastoupí až 27. prosince ve Vancouveru.

Po faulu vysokou holí dostal Hertl v zápase dvouminutový trest, dodatečně jej v pondělí suspendovalo oddělení pro bezpečnost hráčů.

Hertl řekl, že byl frustrovaný, protože ho švédský útočník Lindholm krosčekoval do ruky. "Chtěl jsem ho jen seknout do hokejky. Hůl mi ale vyletěla trochu vysoko. Nemyslel jsem, že je to tak blízko obličeje. Je to moje chyba. Nikdy nechcete nikoho takhle faulovat," řekl český útočník deníku San Jose Mercury News.

Lindholm vzápětí v přesilové hře zvýšil na 3:1 a pomohl Calgary k vítězství 5:2. Hertl si v zápase připsal gól a asistenci.

NHL:

Boston - Florida 7:3 (3:0, 2:3, 2:0)

Branky: 49. a 54. Bergeron, 11. Clifton, 15. Carlo, 17. Coyle, 22. Pastrňák, 32. Krejčí - 24. Reinhart, 26. E. Staal, 29. Verhaeghe. Střely na branku: 26:39. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Carlo (všichni Boston).

Washington - Detroit 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 36. a 36. Dowd, 46. E. Gustafsson, 65. Orlov - 8. Perron, 16. Sundqvist, 45. Raymond. Střely na branku: 42:19. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Dowd, 2. Orlov, 3. Gustavsson (všichni Washington).

Columbus - Dallas 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 60. K. Johnson - 21. W. Johnston, 59. J. Robertson. Střely na branku: 28:34. Diváci: 16.402. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Tarasov (Columbus), 3. W. Johnson (Dallas).

Colorado - NY Islanders 1:0 po sam. nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Rodrigues. Střely na branku: 46:26. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Rodrigues (oba Colorado), 3. Sorokin (NY Islanders).

Nashville - Edmonton 4:3 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. Ekholm, 23. Gross, 33. Duchene, 63. A. Carrier - 25. a 42. Nugent-Hopkins, 9. Puljujärvi. Střely na branku: 35:33. Diváci: 17.558. Hvězdy zápasu: 1. A. Carrier, 2. Duchene, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Arizona - Montreal 2:3 v prodl. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 22. Schmaltz, 28. Maccelli - 21. Caufield, 25. Dvorak, 62. Hoffman. Střely na branku: 39:26. Karel Vejmelka za Arizonu odchytal 60 minut a 25 sekund, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Montembeault (oba Montreal), 3. Schmaltz (Arizona).

Vancouver - St. Louis 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Branky: 33. Michejev - 31., 42. a 50. Kyrou, 34. Nathan Walker, 39. Thomas. Střely na branku: 34:27. Diváci: 18.692. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Thomas, 3. Tarasenko (všichni St. Louis).

Vegas - Buffalo 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Branky: 44. Stephenson, 58. Reilly Smith - 22. J. Skinner, 28. T. Thompson, 34. Pilut. Střely na branku: 43:18. Diváci: 17.808. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. T. Thompson (oba Buffalo), 3. Reilly Smith (Vegas).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 31 25 2 4 123:69 52 2. Toronto 32 19 6 7 103:78 44 3. Tampa Bay 30 20 1 9 110:86 41 4. Buffalo 32 16 2 14 127:109 34 5. Florida 33 15 4 14 111:111 34 6. Detroit 31 13 7 11 91:101 33 7. Montreal 32 15 2 15 92:112 32 8. Ottawa 31 14 2 15 97:98 30

Metropolitní divize:

1. New Jersey 31 21 2 8 107:77 44 2. Carolina 31 19 6 6 92:81 44 3. NY Rangers 33 18 5 10 109:90 41 4. Pittsburgh 31 18 4 9 108:89 40 5. NY Islanders 33 18 2 13 104:92 38 6. Washington 34 17 4 13 104:99 38 7. Philadelphia 32 10 7 15 77:106 27 8. Columbus 31 10 2 19 84:125 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 33 19 6 8 118:91 44 2. Winnipeg 31 20 1 10 103:80 41 3. Minnesota 31 18 2 11 100:89 38 4. Colorado 30 17 2 11 91:81 36 5. St. Louis 32 16 1 15 99:114 33 6. Nashville 30 13 4 13 76:93 30 7. Arizona 30 10 5 15 83:111 25 8. Chicago 30 7 4 19 68:116 18

Pacifická divize:

1. Vegas 34 22 1 11 112:94 45 2. Los Angeles 34 17 5 12 112:122 39 3. Seattle 30 17 3 10 103:96 37 4. Edmonton 33 17 2 14 118:114 36 5. Calgary 32 14 6 12 97:100 34 6. Vancouver 31 13 3 15 103:122 29 7. San Jose 33 10 6 17 100:120 26 8. Anaheim 32 9 3 20 79:135 21