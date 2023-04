Gólmana Pavláta čeká reprezentační debut, odchytá první duel hokejistů v Německu

Kassel (Německo) - Úvodní ze dvou zápasů českých hokejistů v Euro Hockey Challenge proti domácímu Německu odchytá dnes v Kasselu Dominik Pavlát. Brankář extraligové Plzně tak prožije reprezentační premiéru. Utkání začne v 19:30 a bude pro svěřence finského kouče Kariho Jalonena prvním zápasovým testem v úvodu přípravy na květnové mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku.

Třiadvacetiletému Pavlátovi bude krýt ze střídačky záda Štěpán Lukeš. Češi nastoupí s osmi obránci a 13 útočníky, přičemž tím třináctým bude Adam Najman. V elitním prvním útoku budou hrát spoluhráči ze švýcarského Ambri v této sezoně Filip Chlapík s Michaelem Špačkem, doplní je Jiří Smejkal, jenž po působení ve švédském Oskarshamnu zvažuje nabídky ze zámořské NHL.

"Určitě to nebude nic lehkého," řekl k dnešnímu utkání Chlapík. "V dnešní době je hokej tak vyrovnaný, že nemůžete žádný zápas úplně vypustit. Nikdo nečeká, že tam přijedeme a budeme dominovat celé zápasy. Bude to těžký a bojovný zápas. Němci mají hodně kvalitní hráče. Pro hodně hráčů to bude zápas po dlouhé době a já se moc těším," dodal Chlapík.

Pro hráče začne naplno ostrý boj o místo v závěrečné nominaci pro MS v Rize a Tampere, kde budou Češi obhajovat bronz. "Je super, jak jsou tady kluci nastavení. Všichni do jednoho o to chtějí zabojovat, na tréninkách se každý soustředí a snažíme se plnit vše, co po nás trenéři chtějí," uvedl Smejkal.

S Němci se čeští hokejisté utkali v přípravě přesně před rokem. Nejprve je v Chomutově porazili jasně 6:2, odvetu však prohráli 0:2 a šlo o první porážku pod Jalonenovým vedením. Důležitější byl ale následně souboj ve čtvrtfinále mistrovství světa - v Helsinkách zvítězili Češi 4:1. Tehdy vedl soupeře ještě Toni Söderholm, jenž v listopadu překvapivě rezignoval. Nahradil ho Harold Kreis.

"Příprava v Plzni byla pro kluky ostrá, ale zvládli to perfektně. Jsou tam prvky, na kterých pracujeme dlouhodobě. A věříme, že se to promítne i v zápasech. Němci mají nového trenéra, tak uvidíme, jak to bude vypadat. My se budeme zase soustředit hlavně sami na sebe. Chceme ve hře vidět, na čem celou dobu pracujeme," řekl asistent trenéra Libor Zábranský starší.

Předpokládaná sestava ČR: Pavlát - Zámorský, Jordán, Pýcha, Kučeřík, Mozík, Moravčík, M. Jandus, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - Š. Stránský, M. Kovařčík, Hrabík - Tomášek, Horák, Flek - O. Beránek, Černoch, Lenc - A. Najman.