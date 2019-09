Gólman Vaclík i přes velké změny v kádru cítí v Seville důvěru

Praha - Po šestém místě v minulé sezoně španělské fotbalové ligy prošel kádr Sevilly výraznou obměnou, brankářskou jedničkou ale zůstal Tomáš Vaclík. Z úvodních tří duelů nové sezony Primera División dvakrát vychytal čisté konto a andaluskému celku pomohl k sedmi bodům.

"Myslím si, že důvěru mám. Kdyby chtěli nové číslo jedna, přivedli by si ho na začátku přestupního termínu, aby byl s týmem celou dobu a absolvoval s ním celou přípravu. Důvěru cítím, ale teď to bude o výkonech a ne o tom, jak jsem chytal minulý rok. Bude to o tom tady a teď. Vždycky to dokázat ten víkend a tu pozici si udržet," řekl dnes novinářům třicetiletý Vaclík, který se s reprezentací připravuje na duely evropské kvalifikace v Kosovu a Černé Hoře.

Sevilla poslala na hostování do Paris St. Germain gólmana Sergia Rica, místo něho přivedla z Girony Bona. "Člověk nad tím přemýšlí, co všechno se může stát. Sevilla je obrovský klub, ve kterém člověk musí být nachystaný na všechno. Dokud tam budu, konkurence tam bude pořád," uvedl Vaclík, který do Španělska přestoupil v létě 2018.

Obměnu týmu má na svědomí sportovní ředitel Monchi, který se na jaře vrátil do Sevilly po dvou letech v AS Řím. "Monchi si to skládá po svém tak, jak to udělal například, když přišel do Říma. (Patrik) Schick toho byl taky součástí. V Seville má takové slovo, že když řekne, že se vymění stoly, tak se vymění. Je tam obrovská legenda s obrovskými pravomocemi. Patří mezi nejúspěšnější sportovní ředitele na světě, má svoji ideu," konstatoval Vaclík.

Sevilla v úvodu ligy zvítězila na hřišti Espaňolu Barcelona 2:0 a následně v Granadě 1:0. O stoprocentní úspěšnost přišla doma po remíze 1:1 se Celtou Vigo. "Kdyby nám před začátkem někdo řekl, že po dvou zápasech venku a po třech kolech budeme mít sedm bodů, všichni bychom to brali," prohlásil někdejší brankář Vítkovic, Žižkova, Sparty a Basileje.

"Cítím, že jsme se sehráli, ale že se můžeme hodně zlepšit. Minulý rok jsem měl pocit, že tím, jak jsme začali, nebylo to moc kam posouvat. Po 13 kolech jsme vedli ligu a měl jsem pocit, že tým je na maximu a že bude hrozně těžké to udržet celý rok. Teď mám díky změnám pocit, že se máme pořád kam posouvat," řekl Vaclík.

Kvůli zranění vynechal březnový kvalifikační duel v Anglii a následné přípravné utkání s Brazílií, ve kterých ho zastoupil Jiří Pavlenka z Brém. V červnu se mezi tři tyče v kvalifikaci proti Bulharsku a Černé Hoře vrátil. Kdo ale bude chytat v Kosovu a Černé Hoře, není zatím jasné. Roli jedničky trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý neoznámil.

"Myslím si, že zítra nám gólmanům bude jasné, kdo bude chytat. Vnímáme to delší dobu. Pro vás novináře je to téma, trenéři jsou na to také vyptáváni," prohlásil Vaclík.

Češi jsou se šesti body po třech zápasech ve skupině druzí s jednobodovým náskokem na Kosovo. Nadcházející dvojzápas je proto podle Vaclíka velmi důležitý. "Tenhle sraz může hodně napovědět, jak ta skupina nakonec dopadne," uvedl ostravský rodák.