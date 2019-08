Gólman Šeda cítí, že tým FCSB není v ideálním rozpoložení

Praha - Soupeř fotbalistů Mladé Boleslavi v 3. předkole Evropské ligy FCSB je považován za papírového favorita, do čtvrtečního utkání v Rumunsku ale nejde v ideálním rozpoložení. Příliš se mu výsledkově nedaří, v lize se trápí a minulý týden skončil na jeho lavičce trenér Bogdan Andone. Podle třiatřicetiletého gólmana Jana Šedy je to pro Středočechy nejpříznivější možná situace.

"Cítíme trošku větší šanci. Odvolali trenéra, zbavili se asi tří hráčů ze základní sestavy. Určitě nejsou v ideálním rozpoložení a pro nás je tady ta situace nejlepší možná," řekl před odletem novinářům Šeda.

FCSB skončil v minulém ročníku počtvrté za sebou v lize čtvrtý a vstup do nového sezony se mu nepovedl. Ze čtyř ligových soubojů zvítězil v jediném a patří mu devátá pozice. Poslední tři soutěžní duely navíc prohrál. Po domácí prohře 2:3 v odvetě 2. předkola Evropské ligy s arménským Alaškertem rezignoval Andone, který se přitom mužstva ujal v červnu. Jeho úlohu dočasně převzali Vergil Andronache a Dacian Nastai.

Ve hře bukurešťského týmu vidí Šeda pozitiva i negativa. "Víme, že jejich hráči jsou hrozně šikovní na balonu, jsou hodně silní. Na druhé straně bylo vidět, že po taktické stránce nejsou až tak vyspělí. Pokud předvedeme kompaktní zápas, ve kterém nás soupeř svým rozestavením neroztrhá, tak si myslím, že bychom mohli mít nějaký úspěch," uvedl Šeda, který má za sebou angažmá v Nizozemsku a Indii.

Zatímco FCSB nastoupil v pondělí k ligovému zápasu, Mladá Boleslav naposledy hrála minulý čtvrtek v odvetě 2. předkola Evropské ligy na hřišti kazašského Ordabasy Šymkent. Kvůli problémům s odletem bylo nedělní ligové utkání v Teplicích odloženo.

"Osobně jsem se cítil dobře, protože moc práce jsem (proti Šymkentu) neměl. Kluci odvedli skvělou práci. Osobně bych to radši odehrál, ale pro kluky by to bylo náročnější, takže asi možná lepší, že se to nehrálo," prohlásil Šeda.

FCSB se navíc kvůli letním koncertům nepředstaví na domácím stadionu, který pojme přes 55 tisíc fanoušků, nýbrž v Giurgiu vzdáleném zhruba 60 kilometrů od Bukurešti. Na tamní stadion se vejde 8500 lidí.

"Možná pro nás malinko větší výhoda. Na druhou stranu mají skvělé fanoušky a myslím si, že udělají atmosféru stejně bouřlivou jako na vlastním stadionu," konstatoval rodák z Vysokého Mýta.