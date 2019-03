Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi nenavázali v druhém utkání předkola play off extraligy na pondělní výkon a po úvodním vítězství 3:1 dnes podlehli Zlínu 0:2. Podle gólmana Bruslařského klubu Jana Růžičky utkání hodně ovlivnil i fakt, že se Berani už ve čtvrté minutě dostali v přesilové hře do vedení.

"Zlín je hodně bránící mužstvo, takže když vedou, jsou výborní v tom, že to umí zavřít. Dneska jsme viděli, že Libor (Kašík) podal výtečný výkon. Asi je velký rozdíl, když se oni musí tlačit, nebo to můžou zatáhnout, což je jejich silná stránka. Bohužel dneska první gól dali oni," řekl Růžička novinářům.

V pondělí Mladoboleslavští soupeře výrazně přestříleli 42:19, dnes jim Zlín povolil minimum šanci. "Včera jsme je hodně zaskočili naším pohybem a důrazem. Oni se z toho nemohli celý zápas oklepat. Dneska to byl klasický Zlín. Chodil do brány a bylo tam hodně osobních soubojů. Bylo to vyrovnané utkání, takový klasický zápas play off. Bohužel oni byli dneska šťastnější," připojil dvaadvacetiletý gólman.

Přiznal ale, že mu větší dění před jeho brankou nevadilo. "Pro mě jako pro gólmana to byl lepší zápas v tom, že se tlačili víc do brány a víc stříleli. Včera jsem si připadal, jako když jsem v divadle. Šla na mě jedna střela za tři minuty. Včera to bylo těžší po psychické stránce, dneska po fyzické," uvedl Růžička.

Série bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek ve Zlíně. "Bude tam asi jako dneska hodně osobních soubojů. Série bude vrcholit a myslím si, že přijdou i větší emoce. Bude to zase ubojované, ale doufejme, že budeme šťastnější a třetí zápas urveme my," přál si Růžička.

Byl sám překvapený, že první dva zápasy na startu play off na ledě moc emocí nepřinesly. "Taky to tam postrádám, že to není klasická řežba, ale není to ani z jedné strany. Zatím se snažíme hrát hokej a snažíme se to strkat někam jinam, než kam by měl hokej směřovat," dodal Růžička.