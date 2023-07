Gólman Bohemians Reichl byl navzdory povedeným zákrokům ke svému výkonu kritický

Pardubice - Přestože brankář Michal Reichl pomohl několika povedenými zákroky fotbalistům Bohemians 1905 při ligovém debutu v jejich dresu k výhře 1:0 v Pardubicích, byl ke svému výkonu kritický. Triumfu v úvodním kole nejvyšší soutěže si ale vážil, jelikož na hřišti Východočechů se podle něj nebude vítězit lehce. Novinářům také řekl, že z letního příchodu k Pražanům je nadšený.

Plný bodový zisk čtvrtého celku uplynulé sezony zařídil v páté minutě stoper Lukáš Hůlka. Poté hrozili především domácí, ale Reichl se při soutěžní premiéře v dresu "Klokanů" zaskvěl několika zákroky. "Ideální začátek? Jak se to vezme, protože si hodně zakládám na tom, aby to byl bezchybný výkon. Vím, že tam chyby byly. Je důležité takové zápasy zvládat. Nebudeme každý zápas valit soupeře. Z určité části to bylo nervózní, i ode mě. Vyhodil jsem tři čtyři balony a hodně jsme ztráceli," uvedl Reichl.

"Důležitá je ale výhra, protože tu bude těžké vítězit. Pardubice mají mladý, dravý tým, hrajou kombinačně. Líbilo se mi, jak hrály," řekl bývalý hráč Olomouce, pražské Dukly či Hradce Králové.

Je k sobě kritický. "Jsem takový. Chci bezchybný výkon, i v rozehrávce. Vy to nevidíte, ale někdy něco vyhodím a působím při tom špatně na mužstvo, když to kopnu zbytečně do autu, zatímco jsme mohli hrát. Jsem na sebe kritický a takový budu. Chci být lepší a lepší," prohlásil třicetiletý gólman.

K Bohemians přišel z Hradce Králové. "Mermomocí jsem z Hradce nechtěl, mám ho strašně rád. Kluky v šatně taky, prožil jsem tam krásných dva a půl roku a postup do první ligy. Budu na to strašně rád vzpomínat, ale jsem takový, že chci poznávat nové lidi. Chci zkusit život v Praze a zažít něco nového. Teď jsem bohemák a budu za Bohemku bojovat a budu s ní chtít vyhrát každý zápas," podotkl Reichl.

"Byl jsem nadšený z rozhovoru s panem trenérem Veselým a jak to v Bohemce chodí, jaký je to rodinný klub. Zažil jsem to hned po svém příjezdu, strašně se mi líbilo, jak se ke mně chovali. Konferenční liga je jenom bonus," poznamenal Reichl s narážkou na čtvrteční úvodní duel 2. předkola soutěže na hřišti lídra norské ligy Bodö/Glimt. Vršovičtí se v pohárové Evropě představí po 36 letech.

Do Pardubic přijely Bohemians podpořit stovky fanoušků. "I to byl jeden z důvodů, proč jsem sem šel. Bohemka má skvělé fanoušky a sám vím, jak těžce se v Ďolíčku hraje. Fanoušci byli skvělí, ale moc to nevnímám. Jsem v zápase a snažím se být jenom sám se svou hlavou a mužstvem," konstatoval Reichl.