Golfovým šampionem OH je Schauffele, stříbro míří na Slovensko

Tokio - Olympijským vítězem v golfu se stal Američan Xander Schauffele. Pátý hráč světového žebříčku zvítězil o jednu ránu před slovenským reprezentantem jihoafrického původu Rorym Sabbatinim. Českému golfistovi Ondřeji Lieserovi se olympijská premiéra nevydařila a obsadil poslední 60. místo.

Schauffele potvrdil roli jednoho z hlavních favoritů. Na prvním místě s náskokem jedné rány vstupoval už do posledního kola a těsné vedení udržel, když odolal skvělému finiši Sabbatiniho, momentálně až 204. hráče světa.

"Je to parádní pocit. Chtěl jsem to víc než kdo jiný. Doma mě všichni sledovali. Celou dobu jsem cítil lásku ze San Diega i Las Vegas," liboval si Schauffele, který má na kontě čtyři tituly z prestižního amerického okruhu PGA.

Sabbatini, který získal slovenské občanství předloni po svatbě, se na závěr blýskl nejlepším kolem celého turnaje. Hřiště obešel na 61 úderů a poskočil o 15 míst. K šesti triumfům na PGA Tour přidal pětačtyřicetiletý rodák z Durbanu i velký úspěch pod slovenskou vlajkou.

"Už jenom startovat tady a reprezentovat Slovensko byla velká čest. Snad ta medaile nastartuje golfový boom na Slovensku, hlavně mezi mladými. Snažíme se už pár let inspirovat nové generace slovenských golfistů a tohle je může opravdu nakopnout," uvedl Sabbatini, kterému dělala caddyho manželka Martina.

Oproti třetímu kolu se dnes zlepšil o devět ran. "Včera to byla hrůza. Dneska to byla zábava. Když vám to jde, je to vždycky radost. Na medaili jsem ani nemyslel, takže jsem hrál uvolněně. Byl to jeden z těch dnů, kdy do sebe všechno zapadlo," konstatoval.

O držiteli bronzové medaile se rozhodovalo v rozstřelu sedmi hráčů, kteří za Schauffelem zaostali shodně o tři rány. Nejlépe zvládl play off Pchan Čchen-tsung z Tchaj-wanu, jenž si zajistil medaili na čtvrté přidané jamce. Předčil mimo jiné i světovou trojku a vítěze nedávného British Open Collina Morikawu z USA.

Lieser, jenž loni senzačně zvítězil v druhé nejvyšší evropské sérii Challenge Tour, v Tokiu neprolomil letošní trápení. Po prvním kole figuroval na 48. místě, poté klesl na poslední příčku a už ji neopustil.

Golf na LOH (par 71):

1. Schauffele (USA) 266 (68+63+68+67), 2. Sabbatini (SR) 267 (69+67+70+61), 3. Pchan Čchen-tsung (Tchaj-wan) 269 (74+66+66+63) - v rozstřelu na 4. jamce, 4. Morikawa (USA) 269 (69+70+67+63), Pereira (Chile) 269 (69+65+68+67), Muňoz (Kol.) 269 (67+69+66+67), McIlroy (Ir.) 269 (69+66+67+67), Macujama (Jap.) 269 (69+646+67+69), Casey (Brit.) 269 (67+68+66+68), ...60. Lieser (ČR) 294 (72+77+73+72).