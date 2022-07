Golfový turnaj The Open vedou před posledním kole McIlroy a Hovland

Americký golfista Tiger Woods při tréninku na britské The Open na hřišti Old Course v St. Andrews 10. července 2022.

St. Andrews (Británie) - Do čela golfového turnaje The Open se po třetím kole dostali vítěz čtyř majorů Rory McIlroy ze Severního Irska a Nor Viktor Hovland. Oba mají skóre 16 ran pod par a vedou o čtyři údery před Australanem Cameronem Smithem, který přišel o pozici lídra, a Američanem Cameronem Youngem.

Bývalý dlouholetý první hráč světa Woods se po loňské autonehodě, při níž málem přišel o nohu, vrátil na turnaje v dubnu na Masters. V Augustě skvěle začal, ale postupně se z desáté příčky propadl na konečné 47. místo. V květnu kvůli bolestem nedohrál další major PGA Championship, z kterého odstoupil po třetím kole, a nyní se rozloučil už po druhém dnu.

"Nevím, jestli budu fyzicky schopen hrát další British Open tady v St. Andrews. Určitě se cítím na to, že zvládnu odehrát další British Open, ale nevím, jestli tady, až se sem turnaj zase vrátí," uvedl Woods, kterého dojala reakce fanoušků a cestou ze hřiště zamačkával slzy. "To mě dostalo," komentoval nadšený aplaus z ochozů.

Vítěz 15 majorů ovládl The Open na slavném Old Course v St. Andrews v letech 2000 a 2005. O rok později vyhrál na hřišti Royal Liverpool.

The Open Championship, britský golfový turnaj kategorie major v St. Andrews

(par 72, dotace 14 mil. dolarů) - po 3. kole:

1. McIlroy (Sev. Ir.) 200 (66+68+66), Hovland (Nor.) 200 (68+66+66), 3. Smith (Austr.) 204 (67+64+73), Young (USA) 204 (64+69+71), Kim Si-u (Korea) 205 (69+69+67), Scheffler 205 (68+68+69), 7. D. Johnson (oba USA) 206 (68+67+71).