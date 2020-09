Golfové US Open rozehrál nejlépe Thomas, Johnson ztrácí

Mamaroneck (USA) - Američan Justin Thomas rozehrál nejlépe golfové US Open. Třetí hráč světa předvedl na obávaném hřišti Winged Foot pět ran pod par, své nejlepší první kolo na majoru. Nedařilo se naopak jeho favorizovanému krajanu Dustinu Johnsonovi, který je s třemi ranami nad par až 71.

Thomas zahrál šest birdie a jedno bogey po špatné pozici míčku v bunkeru. V čele má náskok jedné rány před dvojicí Američanů Matthew Wolff, Patrick Reed, který dal hole in one na sedmičce, a Belgičanem Thomasem Pietersem.

"Odehrál jsem jedno ze svých nejlepších kol za poslední dobu od týčka po greeny. Pár věcí mohlo být lepší, ale chyboval jsem do správných pozic, což je přesně to, co na US Open potřebujete," řekl Thomas, jenž byl na US Open nejlépe devátý.

Dobrý start má za sebou i čerstvý otec a vítěz čtyř majorů Rory McIlroy. Golfista ze Severního Irska má -3 a je na děleném pátém místě s Angličanem Lee Westwoodem. "První kola na majoru bývají nervózní, ale tentokrát jsem hrál uvolněněji," řekl McIlroy.

Král nedávno skončené minulé sezony Johnson zapsal do skórkarty 73 ran a bude bojovat o cut. "Nebylo to tak špatné, jen jsem málo drajvoval na fairwaye a neproměnil dost patů," neztrácel naději nejlepší hráč letošního roku na PGA.

Stejně jako Johnson zahrál i Tiger Woods a až předposlední je další z Američanů Phil Mickelson. Ten sice začal kolo dvěma birdie, ale pak už jen chyboval a skončil den na +9. "Co říct? Jsem zklamaný. Hrál jsme strašně," řekl Mickelson, kterému ke zkompletování kariérního grandslamu chybí právě US Open.

Tento major se měl původně hrát v půlce června, ale kvůli celosvětové pandemii koronaviru bylo přeložen do září a hraje se bez fanoušků.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Mamaronecku - po 1. kole

(par 70, dotace 12 mil. dolarů)

1. Thomas 65, 2. Reed, Wolff (všichni USA) a Pieters (Belg.) všichni 66, 5. McIlroy (Sev. Ir.), Oosthuizen (JAR) a Westwood (Angl.) všichni 67.