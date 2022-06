Golfová amatérka Melichová senzačně zvítězila v Berouně před Spilkovou

Beroun - Amatérka Jana Melichová senzačně vyhrála golfový turnaj okruhu Ladies European Tour v Berouně s celkovým skóre 14 ran pod par. Dělené druhé místo obsadily česká jednička Klára Spilková spolu s Dánkou Nicole Brochovou Estrupovou, které za vítězkou čtvrtého ročníku Tipsport Czech Ladies Open zaostaly o jeden úder.

Čtyřiadvacetiletá Melichová se postarala o největší úspěch českého ženského golfu od roku 2017, kdy Spilková ovládla turnaj elitního evropského okruhu v marockém Rabatu.

"Je to neuvěřitelný šok, vůbec jsem to nečekala. Šla jsem do turnaje s tím, že bych ráda nejdřív prošla cutem a potom útočila na Top 15, Top 20, což je solidní pozice. Tohle rozbourala všechna očekávání," řekla Melichová novinářům.

Coby amatérka nemůže obdržet finanční prémii z turnajové dotace 200.000 eur (pět milionů korun). Jinak by za vítězství získala 30.000 eur (742.000 korun). K profesionálkám plánuje Melichová přestoupit na podzim. Nejvyšší prémii si zajistily Spilková s Brochovou Estrupovou, které dostanou každá 24.000 eur (téměř 600.000 korun).

"Pocitů je hodně, ale je tam především radost, lehkost a velká vděčnost. Hodně mi pomohla trpělivost a to, že jsem byla v tom daném okamžiku. Měla jsem tu i spoustu přátel, rodinu a velkou podporu," uvedla Spilková.

Na domácí půdě v Berouně se prosadily i další české hráčky. Sára Kousková a amatérka Patricie Macková obsadily dělené 13. místo. Amatérka Denisa Vodičková a Tereza Melecká byly šestnácté.

Melichová po druhém kole ztrácela na první příčku jednu ránu, ale ve finále se rychle dostala do vedení a vypracovala si náskok tří ran. V závěru po třech bogey za sebou o něj málem přišla. Na závěrečné jamce ale udržela nejtěsnější vedení před Spilkovou a v přímém souboji za sebou nechala i Brochovou Estrupovou, s kterou šla ve skupině.

"Já jsem byla hodně nervózní, i když jsem měla náskok. Člověku to leze do hlavy a nervy jsou tam neuvěřitelné. Myslím, že bogey byly proto, že jsem byla vystresovaná. To poslední bogey (na 14. jamce) bylo spíš zachráněné, tam to bylo náročné. Ale popasovala jsem se s tím dobře," prohlásila Melichová.

"Já přeju Janě, ať se na chvilinku zastaví a uvědomí si, že je to prostě 'vau'. Celý život pracovala, aby byla tam, kde je teď. Moc jí to přeju," řekla sedmadvacetiletá Spilková.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200.000 eur): 1. am. Melichová 202 (68+65+69) 2. Spilková (obě ČR) 203 (68+65+70), Brochová Estrupová (Dán.) 203 (65+67+71), 4. Gustavssonová (Švéd.) 204 (68+70+66), 5. Gómezová 205 (71+69+65), 6. Sobrónová (obě Šp.) 206 (68+69+69), am. Spitzová (Rak.) 206 (66+66+74), 8. Williamsová (Wal.) 207 (73+70+64), ...13. Kousková 209 (68+71+70), am. Macková 209 (72+66+71), 16. am. Vodičková 210 (71+71+68), Melecká (všechny ČR) 210 (71+69+70), 51. Napoleaová 215 (70+73+72), 68. Vahalová (všechny ČR) 220 (73+71+76).