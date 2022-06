Golfistky Spilková, Kousková a Melichová jsou v Berouně po prvním kole čtvrté

Beroun - České golfistky Klára Spilková, Sára Kousková a amatérka Jana Melichová výborně zahájily turnaj Ladies European Tour v Berouně a jsou na děleném čtvrtém místě se čtyřmi ranami pod par. Čtvrtý ročník Tipsport Czech Ladies Open po prvním kole vede Dánka Nicole Brochová Estrupová se skóre -7.

Průběžnou druhou pozici drží rakouská amatérka Emma Spitzová, která zahrála šest úderů pod par. Třetí je Španělka Teresa Díezová Molinerová (-5).

Pod par se na úvod dostaly ještě čtyři české golfistky. Tereza Koželuhová a Kristýna Napoleaová jsou na dělené 18. příčce, amatérce Denise Vodičkové a Tereze Melecké patří 29. místo. Normu berounského hřiště přesně splnily i domácí hráčky Kateřina Vlašínová s amatérkou Patricií Mackovou.

Turnaj s dotací 200.000 eur pokračuje v sobotu druhým hracím dnem. Do nedělního finálového kola projde cutem zhruba 60 golfistek.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200.000 eur) - po 1. kole:

1. Brochová Estrupová (Dán.) 65, 2. am. Spitzová (Rak.) 66, 3. Díezová Molinerová (Šp.) 67, 4. am. Melichová, Kousková, Spilková (všechny ČR), Folchová, Marfáová, Sobrónová (všechny Šp.), Gustavssonová (Švéd.) 68, ...18. T. Koželuhová, Napoleaová 70, 29. am. Vodičková, Melecká 71, 48. Vlašínová, am. Macková (všechny ČR) 72.