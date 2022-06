Golfistky Spilková a Melichová se v Berouně dělí o třetí místo

Beroun - Nejlepší česká golfistka Klára Spilková a amatérka Jana Melichová zahrály ve druhém kole turnaje Ladies European Tour v Berouně sedm ran pod par a dělí se o průběžné třetí místo. Druhé kolo ještě pokračuje.

Obě hráčky mají celkové skóre 11 ran pod par a zaostávají o jeden úder za vedoucí dvojicí, kterou tvoří Dánka Nicole Brochová Estrupová a rakouská amatérka Emma Spitzová.

"Po pár jamkách jsem věděla, že to bude v pohodě, že to půjde. V závěru už jsem myslela na to, abych hlavně nic nepokazila. Tušila jsem, že jsem asi vysoko," uvedla v tiskové zprávě Melichová, která na podzim plánuje přestoupit k profesionálkám. Kdyby v Berouně vyhrála, obdrží maximálně 1000 dolarů (23.000 korun). Jinak je za vítězství 30.000 eur (742.000 korun).

Vysoko ve výsledkové listině se drží i další české hráčky. Amatérka Patricie Macková se dělí o šestou příčku se skóre -6. Sára Kousková, která hraje teprve třetí turnaj jako profesionálka, je momentálně desátá o další ránu zpět. Hned za ní následuje Tereza Melecká, která má na kontě čtyři údery pod par.

Turnaj s dotací 200.000 eur vyvrcholí v neděli.