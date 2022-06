Golfistky Spilková a Melichová budou v Berouně bojovat o vítězství

Beroun - Nejlepší česká golfistka Klára Spilková a amatérka Jana Melichová budou dnes na turnaji Ladies European Tour v Berouně bojovat o vítězství. Po dvou kolech se dělí o třetí místo a zaostávají jen o jeden úder za vedoucí dvojicí, kterou tvoří Dánka Nicole Brochová Estrupová a rakouská amatérka Emma Spitzová.

Sedmadvacetiletá Spilková zatím vyhrála jeden turnaj elitního evropského okruhu. Před pěti lety zvítězila v marockém Rabatu.

Kdyby v Berouně senzačně vyhrála amatérka Melichová, obdrží maximálně 1000 dolarů (23.000 korun). Jinak je za vítězství 30.000 eur (742.000 korun).

Vysoko ve výsledkové listině jsou i další české hráčky. Amatérka Patricie Macková se dělí o sedmou příčku se skóre -6. Sára Kousková, která hraje teprve třetí turnaj jako profesionálka, je desátá o další ránu zpět. Do finálového kola se dostalo osm českých hráček.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200.000 eur) - po 2. kole:

1. Brochová Estrupová (Dán.) 132 (65+67), am. Spitzová (Rak.) 132 (66+66), 3. Spilková 133 (68+65), am. Melichová (obě ČR) 133 (68+65), 5. Sobrónová 137 (68+69), Marfáová (obě Šp.) 137 (68+69), 7. am. Macková (ČR) 138 (72+66), Gustavssonová (Švéd.) 138 (68+70), Folchová (Šp.) 138 (68+70), ...10. Kousková 139 (68+71), 13. Melecká 140 (71+69), 33. Vodičková 142 (71+71), 43. Napoleaová 143 (70+73), 53. Vahalová (všechny ČR) 144 (73+71).