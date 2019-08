Golfistkám na Karlštejně vládla Boothová, Macková byla dvanáctá

Karlštejn (Berounsko) - Amatérka Patricie Macková obsadila 12. místo na golfovém turnaji na Karlštejně, který byl součástí nejvyššího ženského evropského okruhu Ladies European Tour i nižšího LET Access Series. Osmnáctiletá domácí hráčka po prvním kole vedla, nakonec ztratila pět ran na vítěznou Carly Boothovou ze Skotska.

Macková v tříkolovém turnaji Tipsport Czech Ladies Open zahrála -4 a získala cenu pro nejlepší amatérku. Cutem do finále prošly ještě další tři české golfistky - amatérka Tereza Melecká obsadila 31. místo, 43. byla profesionálka Kateřina Vlašínová a 54. skončila další amatérka Jana Melichová.

"Moc si umístění vážím, nakonec ani ten výsledek nebyl nijak špatný, jen mě mrzí bogey na závěr," uvedla letošní česká dorostenecká mistryně Macková. Její karlštejnské umístění předčily v sérii LET pouze výsledky Kláry Spilkové, která má na kontě i jedno vítězství.

Členka karlštejnského klubu potvrdila, že má hřiště dobře nahrané. "Moc bych si přála, aby se zde znovu za rok hrálo," dodala směrem k promotérovi Luboši Koželuhovi, který jedná s vedením Ladies European Tour, aby se na pláních proti slavnému hradu hrálo i v roce 2020.

Sedmadvacetiletá Boothová zahrála devět pod par a zvítězila s náskokem jedné rány před čtveřicí soupeřek. Mezi nimi byla i Finka Sanna Nuutinenová, která před třemi týdny ovládla turnaj na Konopišti a na Karlštejně jen potvrdila, že se jí v Čechách daří. Vítězka získala prémii 19.200 eur (půl milionu korun).

Boothová vyhrála na LET potřetí v kariéře a poprvé po sedmi letech. "Jsem moc šťastná," řekla a tvář jí zkropily slzy štěstí. "Popravdě jsem ale dobrý výsledek tento týden čekala, už na minulém turnaji jsem byla v desítce," připomněla deváté místo ze Scottish Open.

"Moc jsem se po letech do Česka těšila," uvedla Boothová, účastnice předchozích tuzemských turnajů okruhu LET, které se konaly na Albatrossu a na plzeňské Dýšině. "Jsem překvapená, je zde hodně talentovaných hráček. To je pro český golf jen dobře," ocenila vítězka tuzemskou enklávu v turnaji.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open okruhů LET a LET Access na Karlštejně (par 72, dotace 120 tisíc eur):

1. Boothová (Skot.) 207 (68+69+70), 2. Thompsonová 208 (69+71+68), Davisová (obě Angl.) 208 (68+70+70), Meyssonnierová (Fr.) 208 (68+70+70) a Nuutinenová (Fin.) 208 (67+70+71), 6. Cowanová (Něm.) 210 (69+70+71), ...12. am. Macková 212 (66+73+73), 31. am. Melecká 216 (74+70+72), 43. Vlašínová 217 (72+71+74), 54. am. Melichová 220 (70+76+74), cutem neprošly: 66. am. Stará 147 (76+71), 73. Hinnerová 148 (75+73), 93. am. Kousková 150 (73+77), 112. am. T. Koželuhová 153 (77+76), 116. Krásová 154 (77+77) a E. Koželuhová 154 (79+75), 122. am. Chlostová 155 (80+75), 125. am. Boháčová 156 (79+77), am. Andrýsová 156 (81+75) a am. Saint Germain 156 (79+77), 133. am. Roberta Vítů 158 (80+78), 135. am. Halaburdová 160 (81+79), 138. Valášková (všechny ČR) nedokončila.