Golfistkám na Karlštejně vládla Boothová, Macková byla dvanáctá

Karlštejn (Berounsko) - Amatérka Patricie Macková obsadila 12. místo na golfovém turnaji na Karlštejně, který byl součástí nejvyššího ženského evropského okruhu Ladies European Tour i nižšího LET Access Series. Osmnáctiletá domácí hráčka po prvním kole vedla, nakonec ztratila pět ran na vítěznou Carly Boothovou ze Skotska.

Macková v tříkolovém turnaji Tipsport Czech Ladies Open zahrála -4 a získala cenu pro nejlepší amatérku. Cutem do finále prošly ještě další tři české golfistky - amatérka Tereza Melecká obsadila 31. místo, 43. byla profesionálka Kateřina Vlašínová a 54. skončila další amatérka Jana Melichová.

Sedmadvacetiletá Boothová zahrála devět pod par a zvítězila s náskokem jedné rány před čtveřicí soupeřek. Mezi nimi byla i Finka Sanna Nuutinenová, která před třemi týdny ovládla turnaj na Konopišti a na Karlštejně jen potvrdila, že se jí v Čechách daří. Vítězka získala prémii 19.200 eur (půl milionu korun).

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open okruhů LET a LET Access na Karlštejně (par 72, dotace 120 tisíc eur):

1. Boothová (Skot.) 207 (68+69+70), 2. Thompsonová 208 (69+71+68), Davisová (obě Angl.) 208 (68+70+70), Meyssonnierová (Fr.) 208 (68+70+70) a Nuutinenová (Fin.) 208 (67+70+71), 6. Cowanová (Něm.) 210 (69+70+71), ...12. am. Macková 212 (66+73+73), 31. am. Melecká 216 (74+70+72), 43. Vlašínová 217 (72+71+74), 54. am. Melichová 220 (70+76+74), cutem neprošly: 66. am. Stará 147 (76+71), 73. Hinnerová 148 (75+73), 93. am. Kousková 150 (73+77), 112. am. T. Koželuhová 153 (77+76), 116. Krásová 154 (77+77) a E. Koželuhová 154 (79+75), 122. am. Chlostová 155 (80+75), 125. am. Boháčová 156 (79+77), am. Andrýsová 156 (81+75) a am. Saint Germain 156 (79+77), 133. am. Roberta Vítů 158 (80+78), 135. am. Halaburdová 160 (81+79), 138. Valášková (všechny ČR) nedokončila.