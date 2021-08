Golfistka Spilková se po 1. kole olympijského turnaje dělí o sedmé místo

Tokio - Golfistka Klára Spilková rozjela výborně olympijský turnaj. Česká profesionálka zahrála v prvním kole na hřišti Kasumigaseki Country Clubu v Tokiu dvě rány pod par a je na děleném sedmém místě. Na vedoucí Švédku Madelene Sagströmovou ztrácí tři rány. O druhou příčku se dělí s odstupem jedné rány světová jednička Nelly Kordová z USA.

"Je to určitě fajn," uvedla šestadvacetiletá Spilková po prvním dnu. "Říkala jsem, kdyby to bylo do desítky, tak by to bylo skvělé. Beru to. Zůstávám ale uzemněná a chci hrát dál skvělý golf, který umím. Ale pořád je to golf, přijdou špatné rány, i ty dobré, záleží."

Před pěti lety skončila Spilková na hrách v Riu de Janeiro na 48. místě. V Japonsku chce umístění vylepšit a v prvním kole ukázala své schopnosti. Na první devítce dokázala na dvě bogey vždy zareagovat birdie a na druhé devítce zapsala dvě birdie.

"Přicházela jsem s otevřeným srdcem. Nevěděla jsem, co mě čeká i s ohledem na počasí. Jsme tady už týden, ale ráno bylo opravdu velké horko. Snažila jsem se zůstávat v přítomném okamžiku, nepřemýšlela jsem, co bylo a co bude. Spadlo mi pár krásných dlouhých patů. Za to jsem moc vděčná, tak dlouhé paty nepadají pokaždé, musíte mít den," usmála se.

V nabité konkurenci elitních golfistek je Spilková sedmá společně s dalšími osmi hráčkami. Skóre -2 po kole odevzdala například i obhájkyně zlaté medaile Korejka Pak In-pe.

Sagströmová, vítězka loňského turnaje LPGA v Gainbridge, na kterém si Spilková osmým místem vylepšila své maximum v americké sérii, ani jednou nechybovala a měla pět birdie. Kordová dala ještě o birdie víc, ale udělala dvě bogey. Na druhém místě je společně s Aditi Ašokovou z Indie.

Golf na LOH v Tokiu:

Ženy - po 1. kole: 1. Sagströmová (Švéd.) 66, 2. N. Kordová (USA) 67 a Ašoková (Indie) 67, ...7. mj. Spilková (ČR) 69.