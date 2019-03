Phoenix (USA) - Golfistka Klára Spilková neprošla ani na třetí pokus ve své premiérové sezoně na okruhu LPGA cutem. Ve Phoenixu měla po dvou kolech pět ran nad par a obsadila až dělené 136. místo ze 143 hráček.

V čele Founders Cupu jsou světová jednička Korejka Pak Sung-hjon a Číňanka Jü Liou se skóre -12. Nelly Kordová je s odstupem tří ran jedenáctá.

Spilková vstupovala do druhého dne se skóre +1, ale postupu do závěrečných dvou kol se nepřiblížila. Na pětiparové pětce udělala double bogey, do konce kola přidala další tři bogey a birdie zapsala jen dvě jamky před koncem na tříparu.

Po dvou neúspěšných turnajích v únoru v Austrálii tak nezačala čtyřiadvacetiletá Spilková dobře ani na americké půdě. Další šanci projít cutem bude mít nejlepší česká profesionálka příští týden v Carlsbadu na turnaji Kia Classic.