Pinehurst (USA) - Klára Spilková získala jako první česká golfistka hrací kartu na nejprestižnější okruh LPGA. V osmikolové závěrečné fázi kvalifikace, kterou dlouho vedla, obsadila čtvrté místo. S jistotou se vešla mezi 48 hráček, které si v Severní Karolíně možnost startů na LPGA v příštím roce zajistily.

"Kvalifikace byla dlouhá a únavná. Odpočítávala jsem jednotlivá kola, ale při samotné hře jsem se cítila výborně. Řekla jsem si, že na sebe nebudu nijak tlačit a hrála jsem to, co jsem potřebovala. Trefovala jsem fairwaye, zasahovala greeny a hrála na dva paty," řekla v tiskové zprávě Spilková. Třiadvacetiletá účastnice olympiády v Riu de Janeiro a loňská vítězka turnaje Ladies European Tour v marockém Rabatu nejdříve obsadila čtvrté místo v druhé fázi kvalifikace v americkém Venice. Finálová část se hrála v Pinehurstu na hřištích číslo šest a sedm a Spilková se od druhého do šestého kola držela v čele. "Před starty jsem byla nervózní, ale při hře už ne. Soustředila jsem se a hrála jsem na pohodu a s úsměvem. Obě hřiště mi seděla, hraju rovné rány, takže mi užší fairwaye, ani bunkery a vody nevadily," uvedla členka reprezentačního Czech Golf Teamu a rovněž globálního uskupení KPMG. Před osmým kolem měla víceméně jasno, že o kartu na LPA nepřijde a zahrála v něm tři rány nad par. Celkově měla skóre -11 a jistě udržela čtvrté místo. "Hrála jsem znovu naplno, možná trochu víc na riziko než předtím, ale zkoušela jsem skórovat. I když se to nepovedlo, jsem s výsledkem spokojená," řekla. Po závěrečném patu objala caddieho Martina Konečného a utírala slzy dojetí. "Dokázali jsme to!" napsala Spilková v angličtině k videu na sociálních sítích. "Mám kartu na LPGA pro příští rok. Po těch třech týdnech hry v řadě to byl pro mě výjimečný moment. Díky, Martine Konečný. Díky všem," doplnila. Svůj program v roce 2019 bude teprve řešit. Podle tiskové zprávy hodlá vedle amerického okruhu hrát nadále i na Ladies European Tour, jelikož má ambice kvalifikovat se na Solheim Cup, dámskou obdobu Ryder Cupu.