Golfistka Spilková doufá, že se olympijský turnaj dohraje

Tokio - Golfistka Klára Spilková by byla smutná, kdyby počasí v Tokiu zhatilo závěr olympijského turnaje. Česká profesionálka je po třech dnech s třemi ranami pod par kousek za první dvacítkou a věří, že by se mohla po poslední osmnáctce zlepšit.

"Pořád bych si přála být do desítky, to by bylo úplně skvělé," řekla Spilková po třetím kole, které obešla v paru. Třeba jí přinesou štěstí i náušnice ve tvaru čtyřlístků, které se jí houpaly na uších. "Mám je déle, ale nasadila jsem je tady. Asi je budu nosit častěji," podotkla s úsměvem.

Za desítkou zaostává o sedm ran a finále by musela zahrát výrazně pod normu hřiště, aby se do ní dostala. Splnit by měla svůj základní plán pro Tokio vylepšit 48. místo z Ria de Janeiro. "A kdyby to bylo kolem dvacátého místa, tak by to bylo krásné," řekla a dodala: "A jestli mám být první českou golfistkou, která bude na olympiádě kolem dvacátého místa, tak to beru. Ráda půjdu příkladem dalším, co půjdou po mně, aby mohly dosahovat lepších příček."

Otázkou je, jestli dostane ještě šanci hrát. Po horkých dnech mají přijít podle předpovědi bouřky. Hrozí, že se bude turnaje dohrávat v neděli. A případná varianta vyhlášení výsledků po třech kolech se Spilkové ani trochu nelíbí. "Byla bych smutná. Pořadí se dá vylepšit. Je to dost našlapané a já věřím, že když spadne více birdie a půjde to dobře, tak se můžu posunout."

V sobotu bude kvůli startu finálového kola v 6:30 vstávat už ve tři v noci. Před třetím kolem měla budíček jen o hodinu později. "Předtím vlastně taky skoro tak a o den dříve taky. Už je to znát, ale na turnajích to tak taky bývá. Potřebujete být vzhůru tak tři hodiny dopředu," řekla.

Dnešní osmnáctku šla Spilková v trojici s olympijskou vítězkou z Ria Korejkou Pak In-pe. Ve společnosti aktuální světové trojky hrála poprvé ."Bylo pro mě zajímavé vidět, jak hraje. Je to pro mě i po těch letech a při všech zkušenostech vzácnost," řekla pražská rodačka.

U Korejky vyzdvihla rovné rány. "Nehraje je tak dlouhé. A neskutečně patuje. Byť tedy zrovna dnes jí to úplně nepadalo, ale jinak jo. Vážně to bylo super," řekla Spilková. Třetí kolo zahrála stejně jako Pak In-pe, mají i celkově shodné skóre -3 a i ve finále můžou jít ve stejné skupině.