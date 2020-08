Golfistka Spilková doufá v přízeň berounského hřiště

Beroun - Po čtyřech letech se nejlepší česká golfistka Klára Spiková představí na turnaji v domácích podmínkách. Členka elitního okruhu LPGA, na kterém působí druhým rokem, bude od pátku hrát Tipsport Czech Ladies Open, jenž je součástí okruhu Ladies European Tour. Spilková doufá v přízeň berounského hřiště.

"Jsem vděčná za možnost, že tady můžu být a zase hrát doma. Pro mě to je vždycky příjemné zpestření. Už jenom být po dvou měsících doma je příjemný pocit. Je to super," řekla pětadvacetiletá Spilková na setkání s novináři.

Do Česka se vrátila po sérii čtyř turnajů, kterými se znovu rozjela sezona po skoro půlroční koronavirové pauze. "Jsem vděčná, že zase hrajeme a děláme, co nás baví. Čím víc můžu hrát, tím líp, i když je to náročný," řekla Spilková, která má za sebou dva turnaje v USA a další dva včetně majoru British Open ve Skotsku.

Zatímco dosud se hrálo za zavřenými dveřmi, k jamkám v Golf Clubu Beroun mají fanoušci vstup povolen. "Bez diváků tomu něco chybělo. Hlavně na British Open to bylo bez diváků smutné. Nebo ne smutné, ale ne takové grandiózní. Člověk sice má větší klid, může se víc soustředit na sebe, ale diváci ke sportu patří."

Vítězka turnaje LET z marockého Rabatu z roku 2017 má za sebou náročné cestování, letecké přesuny a těžká hřiště. "Proto se teď snažím hodně spát, regenerovat a na turnaj se těším," řekla a ke svým ambicím dodala. "Učím se hrát pod tlakem. Chci být víc konzistentní ve hře i myšlenkově a ve správném nastavení. To se natrénuje nejlépe na turnaji. Chci hrát dobře. Vím, že na to mám," řekla.

Účast v Berouně původně v plánu neměla. Chtěla si odpočinout a před návratem do USA trénovat. "Jsem ale hráčka tělem i duší, jsem soutěživá a nedalo mi to spát. Říkala jsem si, že bych tady chtěla hrát, tak jsem tady," podotkla s úsměvem.

Turnaj LET v Česku hrála šestkrát a naposledy před čtyřmi lety na plzeňské Dýšině. Byla tehdy nemocná a neprošla cutem. Nejvíce se jí dařilo při prvním domácím startu v evropské sérii, v roce 2011 v šestnácti letech na Albatrossu skončila devátá. "Na Albatrossu to bylo úžasný, protože jsem hrála dobře. Na Dýšině mi hřiště prostě nějak nesedlo. Doufám, že Beroun bude hrát se mnou, tráva, stromy, vítr a vzduch budou hrát se mou a budeme ve společně jednotě. Moc se na to těším."

Zatímco v Americe jí nosí hole a radí z pozice caddieho William St Onge, ve Skotsku využila svého přítele Seana Davidsona a v Berouně jí pomůže její nový trenér Američan Gregg Lavoie. "Pro nás oba to bude super zkušenost. Pozná mě při hře. Hodně nám to dá, abychom věděli, na čem je potřeba pracovat," pronesla Spilková.

Na všech turnajích musejí hráčky dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Spilková už má za sebou sedm testů na covid-19. "V Americe jsem plivala do trubičky a chvilku trvalo, než jsem našla správný grif. Ve Skotsku je to stejný jako tady. Je to nepříjemný, ale zvládnu to kvůli golfu. Doufám že za rok dva už to půjde normálně."

Nepříjemný je pro hráčky fakt, že mají omezený pohyb jen na hotel a na hřiště. "Chodily jsme před hotel, abychom se nadechly čerstvého vzduchu," vzpomínala Spilková na pobyt ve Skotsku. "Člověk nemá svobodu se jít aspoň projít. Pár týdnů to jde vydržet, ale golf je celoroční a takhle fungovat do konce života nechci. Teď to beru, že jsem ráda, že můžu hrát, ale jsem z toho zmatená," řekla.