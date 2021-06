Golfistka Nelly Kordová vyhrála první major a je světovou jedničkou

Johns Creek (USA) - Golfistka Nelly Kordová vyhrála turnaj KPMG Women's PGA Championship a získala první titul nejvýznamnější kategorie major. Mladší z dcer bývalého českého tenisty Petra Kordy se díky největšímu triumfu kariéry posunula jako první Američanka od roku 2014 do čela světového žebříčku.

Dvaadvacetiletá Kordová v Johns Creeku v Georgii zahrála celkově 19 ran pod normu hřiště a zvítězila jednoznačně s náskokem tří úderů před další Američankou Lizette Salasovou. Jednou z prvních gratulantek vítězky byla starší sestra Jessica, jež obsadila dělené patnácté místo.

"Je tenhle týden vůbec skutečný? Je to něco úžasného," radovala se Kordová, která je první americkou vítězkou některého z majorů po třech letech. "Těch posledních pár dnů, ta bitva s Lizette, byla to zábava, ale bylo to i stresující. Myslím, že to mělo všechno. Ale stále tomu nemůžu věřit, jsem v šoku."

Nelly Kordová se po třetím kole dělila se Salasovou o vedení. Závěrečný den se jí povedl lépe než soupeřce, i díky tomu, že na páté a dvanácté jamce zahrála eagle. Na patnáctce si sice rodačka z floridského Bradentonu připsala double bogey, to už ji ale o životní úspěch připravit nemohlo.

"Nebudu lhát, nebylo to lehké. Musela jsem si pořád připomínat, že musím zhluboka dýchat. Ale naštěstí mám skvělého caddieho. Jason (McDede) mi pomohl zklidnit se," ocenila Kordová svého nosiče holí, který ji dodal psychickou vzpruhu, když na patnáctce poslala míček do vody.

Kordová vyhrála druhý turnaj LPGA za sebou poté, co minulý týden triumfovala v Grand Rapids, a šestý celkově. Jejím dosavadním nejlepším výsledkem na majoru bylo druhé místo na loňském ANA Inspiration.

Triumfem na majoru se Kordová vyrovnala svému otci Petrovi, jenž vyhrál grandslamové Australian Open v roce 1998. Bývalý daviscupový reprezentant u životního úspěchu své dcery nebyl, neboť je s nejmladším potomkem, synem Sebastianem, ve Wimbledonu. Tomu aktuálně patří 50. místo ve světovém žebříčku a teoreticky může doplnit své sestry v americkém týmu pro olympijské hry v Tokiu.

"Vždycky se snažíme dosáhnout více než předtím a jako rodina se stále podporujeme," řekla Nelly Kordová, jejíž starší sestra Jessica má na kontě také šest profesionálních vítězství. Úspěšnou tenistkou byla i jejich matka Regina, která to dotáhla na 26. místo světového žebříčku.

Česká golfistka Klára Spilková pokazila na KPMG Women's PGA Championship druhé kolo a do finále nepostoupila.

Turnaj PGA v Cromwellu vyhrál po maratonském rozstřelu English

Až osmá dodatečná jamka rozhodla o vítězství Harrise Englishe na turnaji PGA Tour v Cromwellu. Ve druhém nejdelším rozstřelu v historii elitního seriálu porazil po úmorné bitvě amerického krajana Kramera Hickoka díky birdie. Na Travelers Championship tak jednatřicetiletý English oslavil druhý titul v sezoně a čtvrtý v kariéře.

"Bylo neskutečně těžké mentálně zůstat pořád ve hře," oddechl si English, jenž před týdnem na majoru US Open obsadil třetí místo. Stejně jako Hickok měl po čtyřech kolech v Cromwellu v neděli skóre -13, rozuzlení přinesla až 26. jamka dne.

Jen jeden turnaj v historii PGA Tour měl delší rozstřel. V roce 1949 Lloyd Mangrum a Cary Middlecoff byli na tom stejně i po jedenácté dodatečné jamce, načež kvůli tmě byli vítězi vyhlášeni oba. Po osmi jamkách v play off se dosud rozhodly na elitním okruhu čtyři turnaje, ten poslední před devíti lety.

Největší favorit, světová dvojka a obhájce titulu Dustin Johnson z USA, se dělil o 25. místo.

