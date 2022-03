Golfistka Napoleanová je v polovině turnaje LET v Saúdské Arábii ve vedení

King Abdullah Economic City (Saúdská Arábie) - Golfistka Kristýna Napoleanová je v polovině turnaje evropského okruhu LET v Saúdské Arábii ve vedení. Česká hráčka má po dvou kolech skóre šest ran pod par stejně jako dvojnásobná vítězka Solheim Cupu Angličanka Georgia Hallová.

Napoleaová dostala do turnaje dotovaného částkou milion dolarů divokou kartu a ve čtvrtek zvládla první kolo ve větru v paru. Druhý den zazářila výkonem 66 ran. K šesti úderům pod par se bývalá fotbalistka odrazila eaglem na pětiparové čtyřce a poté ještě zapsala čtyři birdie.

"Odehrála jsem výborné kolo," pochvalovala si pro web okruhu LET. V sobotu půjde v poslední skupině s Hallovou a Nizozemkou Anne Van Damovou, která je třetí o dvě rány zpět. "Je to čest. Bude to zábava a můžu se od nich hodně naučit. Užívám si tady každou minutu," řekla Napoleanová.

Z pátého místa a s odstupem čtyř ran bude útočit trojnásobná vítězka turnajů major Anna Nordqvistová ze Švédska. Šestá je mimo jiné vítězka deseti turnajů LET Jihoafričanka Lee-Ann Paceová.

Další dvě české hráčky do víkendových kol neprošly, Tereza Melecká obsadila se skóre +14 dělené 98. místo. Šideri Váňová zahrála ještě o dvě rány více a obsadila 106. místo.